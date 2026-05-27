Estos son los ganadores de los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026

El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), en colaboración con la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia (AIIG), ha hecho público el fallo de los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026.

Estos galardones reconocen la excelencia y la innovación en el tejido industrial y energético gallego. En la edición de este año han destacado proyectos de referencia europea en sectores tan diversos como la alimentación, la energía renovable, la ingeniería de fachadas, la hidroeléctrica, el medioambiente y la automoción.

La entrega de los premios tendrá lugar en la Gala de la Industria y Energía de Galicia 2026, que se celebrará el próximo viernes 5 de junio en Santiago de Compostela. El ICOIIG agradece la colaboración de la Xunta de Galicia, de todos los patrocinadores y de quienes han contribuido a difundir la convocatoria.

Lista de premiados

En la Categoría A - Mejor actuación en industria: La nueva planta de Estrella Galicia en Arteixo (A Coruña) se ha alzado con el primer premio de la categoría industrial. El jurado ha valorado que se trata de una de las fábricas cerveceras más grandes y avanzadas de Europa, concebida de forma escalable para adaptarse a la evolución de la demanda. Sus instalaciones destacan por una elevada capacidad de producción, envasado y almacenamiento, una logística altamente automatizada y una firme apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad. El proyecto genera, además, un importante número de empleos directos e indirectos en la comarca coruñesa.

En la Categoría B - Mejor actuación en energía: La empresa Voltfer, perteneciente al Grupo Alvariño, se lleva el premio principal de esta categoría por la instalación de paneles solares con tecnología punta sobre la cubierta de las instalaciones de Friotea, empresa del mismo grupo dedicada al procesado, refrigeración y almacenamiento de productos del mar en Porriño. El proyecto es un ejemplo de transición energética aplicada al sector primario, que mejora la competitividad y la sostenibilidad de la actividad productiva.

El jurado ha otorgado también un accésit a E.Nova Enerxía por una instalación de autoconsumo fotovoltaico de menor potencia desarrollada para SAT Vila Alborés, explotación ganadera bovina orientada a la producción de leche de calidad en Mazaricos. Ambos proyectos comparten el denominador común de mejorar la eficiencia energética en actividades ligadas al sector primario gallego.

En la Categoría C - Innovación industrial: Aluminios Cortizo recibe el reconocimiento a la innovación industrial por su campus tecnológico en Padrón (A Coruña), un avanzado centro de I+D y formación orientado a la ingeniería de fachadas con vocación de referente internacional.

En sus instalaciones —que incluyen un edificio de investigación y un laboratorio de ensayos— un equipo multidisciplinar de ingenieros y arquitectos diseña, calcula y ensaya fachadas de aluminio y otros componentes de envolventes de edificios, ofreciendo soluciones sostenibles de alto valor añadido para proyectos de todo el mundo.

En la Categoría D - Innovación energética: Xallas Electricidad y Aleaciones (XEAL) ha sido galardonada por la modernización integral de la central hidroeléctrica de Fervenza, en Ézaro (A Coruña). Más allá de una simple actualización de equipos, la actuación ha situado las instalaciones al más alto nivel tecnológico, operativo y de gestión que exige hoy el sistema eléctrico.

Los ejes del proyecto —mayor flexibilidad operativa, mejora de la seguridad, digitalización, control avanzado, sostenibilidad ambiental y extensión de la vida útil— evidencian la trascendencia de esta inversión para el sector energético gallego.

En la Categoría E - Sostenibilidad medioambiental: Litosoil se ha impuesto en la categoría medioambiental con una planta ubicada en Coirós (A Coruña) que transforma, mediante tecnologías avanzadas de biotratamiento, residuos, suelos y materiales pétreos contaminados por hidrocarburos en áridos reciclados aptos para obra civil, construcción y restauración. La iniciativa elimina la necesidad de vertido, contribuye a la reducción del impacto ambiental de estos suelos y refuerza el modelo de economía circular en Galicia.

En la Categoría F - Mejor trayectoria profesional: el Ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, José Luis Alonso Mosquera acumula una dilatada carrera en el sector de la automoción, desarrollada íntegramente en el Grupo PSA y, posteriormente, en Stellantis. A lo largo de su trayectoria ha asumido responsabilidades en calidad, logística, cadena de suministro, control de producción y operaciones de fabricación en Francia, Portugal y España. Ha dirigido las plantas de Mangualde (Viseu), Zaragoza y actualmente encabeza la de Vigo, una de las más grandes del grupo a nivel europeo.

En la Categoría G - Premio seguridad industrial: Agencia de Turismo de Galicia, el organismo dependiente de la Xunta de Galicia encargado de la planificación, promoción y coordinación de la política turística gallega recibe este galardón por su firme compromiso con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad en el sector. En los últimos años ha impulsado protocolos de seguridad, planes de contingencia y medidas de prevención en alojamientos, restauración, eventos, infraestructuras turísticas y gestión de flujos de visitantes, entendiendo la seguridad industrial como un pilar estratégico de la competitividad del turismo gallego.

Por último, la Categoría H - Premio seguridad industrial (PYME): Talleres Marcos Gómez, S.L. Este taller de automoción y mecánica industrial es reconocido como modelo de empresa comprometida con la seguridad técnica, la profesionalidad y la mejora continua. El jurado ha destacado su papel esencial en la prevención de riesgos y en la garantía de fiabilidad de vehículos e instalaciones mecánicas, así como la importancia de los pequeños y medianos talleres especializados en el refuerzo diario de la cultura de seguridad dentro del tejido industrial gallego.