El antiguo bajo de Zara en Torreiro, en A Coruña, inicia obra para abrir en septiembre como gimnasio

Material de obra en el acceso al bajo de la calle Torreiro que ocupó la segunda tienda de Zara en A Coruña. Quincemil

El bajo comercial del segundo Zara de A Coruña, que abrió en 1975 en la calle Torreiro y cerró en 2018 como Lefties, otra de las marcas de Inditex, divisa un nuevo destino con un uso totalmente distinto, como gimnasio. Las obras de un nuevo establecimiento de la cadena Fitness Park acaban de comenzar y la previsión de la empresa es terminarlas en septiembre.

Fuentes de la compañía, que cuenta con otros dos gimnasios en A Coruña, confirman que las obras arrancaron hace unos días y explican que, según cómo avancen los trabajos, se prevé que el local esté preparado para funcionar dentro de tres meses, "después del verano".

Obreros realizan estos días ruidosos trabajos en el interior como parte del inicio de la transformación del local comercial y el cristal oscuro de la entrada ha sido retirado.

Fitness Park tenía la autorización de su negocio desde finales de 2024, pero los trámites administrativos y de obras han retrasado el inicio de la reforma. Incluso en su página web anunciaba desde hace tiempo la apertura del nuevo gimnasio en el antiguo bajo de Zara.

El número 28 de la calle Torreiro es un inmueble de 1963 que sufrió una reforma en 1994. La superficie comercial que durante años aprovecharon Zara y Lefties se repartía en dos plantas. La principal marca de Inditex vendía ropa de hombre, mujer y niños desde el mismo año en que abrió el primer Zara de la ciudad, en la calle Juan Flórez, que cerró a finales de enero de este año.

Muy cerca de este histórico segundo Zara Inditex tuvo abiertos hasta hace unos años tiendas de Pull & Bear, Stradivarius y Bershka, que cerraron porque la compañía textil reorientó su estrategia comercial clausurando establecimientos pequeños en los centros de las ciudades.

Otros dos gimnasios, de 06:00 a 01:00 horas

La cadena Fitness Park tiene otros dos gimnasios en A Coruña: uno en la avenida Alfonso Molina, con más de 1.900 metros cuadrados, y otro en el complejo comercial Marineda City, en una superficie de unos 1.400 metros cuadrados.

Los dos centros cuentan con una zona de musculación, una sala de cardio y distintas actividades guiadas. Están abiertos los siete días de la semana en horario de 06:00 a 01:00 horas.