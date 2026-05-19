Detenida en Santiago de Compostela una representante sindical durante la huelga del metal

Una representante sindical de la CIG fue detenida este martes en Santiago de Compostela en el marco de la huelga del sector del metal. El sector de la provincia de A Coruña ha convocado hoy una jornada de paro y manifestaciones tanto en la capital gallega como en A Coruña y Ferrol.

Fuentes sindicales han confirmado que la detención se produjo cuando la mujer realizaba un piquete informativo en una empresa de la capital gallega, aunque prevén que a lo largo de las próximas horas quede en libertad. "O piquete ten dereito a informar e a Policía en vez de mirar para que se poida informar detivo a esta compañeira", señala el secretario comarcal de CIG-Industria, Benedicto Blanco.

Unos 18.000 trabajadores del sector del metal de la provincia de A Coruña están llamados a secundar esta huelga, que está teniendo un seguimiento masivo en las grandes empresas.

Santiago de Compostela no es una excepción, según el secretario comarcal de CIG-Industria. Más de 1.000 trabajadores salieron hoy a la calle para exigirle a la patronal que se siente a negociar el nuevo convenio colectivo, en el que exigen la reducción de la jornada laboral y un incremento salarial ligado al PIB con revisión desde el 1 de enero.

"A patronal non está negociando", lamenta Blanco, que aseguró en declaraciones a los medios que el absentismo "é consecuencia do exceso de carga de traballo", ante lo que insistió en la necesidad de reducir la jornada a siete horas y media.

"Non estamos tan lonxe, pero a patronal non quere firmar. Se está esperando por outros convenios... Non sabemos cales son os intereses da patronal", señaló el secretario comarcal de CIG-Industria, apelando a la patronal a poner una reunión lo antes posible para poder retomar la negociación.

Los sindicatos tienen previstas más jornadas de huelga la próxima semana, en concreto los días 26 y 27 de mayo.