Estrella Galicia se alía con 'Berlín y la dama del armiño' en 18 países

Campaña de Estrella Galicia por el estreno de "Berlín y la dama del armiño"

Estrella Galicia cerró un acuerdo internacional con Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega del universo de La casa de papel, que se estrenó este viernes 15 de mayo. La colaboración se desarrollará en 18 países estratégicos para la marca, entre ellos España, Brasil, Reino Unido y Alemania.

La compañía acompañará el lanzamiento de la serie con una campaña internacional construida alrededor del concepto creativo "el arte de la distracción", con el que busca reforzar su posicionamiento global y su presencia en mercados internacionales.

El acuerdo contempla el despliegue de la campaña en países como Portugal, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Grecia o República Dominicana, además del patrocinio oficial de la serie en España, Brasil, Reino Unido y Alemania.

Estrella Galicia también desarrolló varias acciones promocionales en España vinculadas al estreno de la serie. Entre ellas figura una intervención realizada durante la final de la Copa del Rey y una gran lona instalada en Sevilla protagonizada por el personaje de Berlín, ampliando el relato más allá de las pantallas.

La cervecera señala que esta colaboración se enmarca dentro de una relación consolidada con el universo de La casa de papel, con el que ya había desarrollado distintas iniciativas y ediciones especiales en años anteriores.

Un nuevo golpe maestro ambientado en Sevilla

Berlín y la dama del armiño vuelve a situar al personaje interpretado por Pedro Alonso al frente de un nuevo golpe maestro en Sevilla.

La serie, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, gira alrededor del robo de "la dama del armiño", aunque detrás del plan se esconde una operación más compleja vinculada al Duque de Málaga y su entorno.

La producción consta de ocho episodios rodados en localizaciones como Sevilla, Madrid, San Sebastián y Peñíscola y cuenta en el reparto con actores como Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto.