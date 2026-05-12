Inditex se corona como la empresa más atractiva del retail para trabajar

Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, y Esperanza Fernández, Directora de Talento del Talent Center de Inditex. Cedida.

El sector del retail ya tiene líder en atractivo para el talento. Inditex encabeza el ranking de empresas más deseadas para trabajar dentro de su ámbito, según las conclusiones del último Randstad Employer Brand Research.

El informe, elaborado por Randstad, se apoya en la opinión de miles de trabajadores y futuros profesionales en España. En total, se han analizado más de 7.800 respuestas para medir qué compañías generan mayor interés laboral y por qué motivos.

La compañía gallega ha sido reconocida en los Randstad Awards, unos galardones que premian a las organizaciones mejor valoradas en cada sector. El resultado posiciona a Inditex como la opción más atractiva dentro del comercio textil y la distribución en España.

Durante la entrega del reconocimiento, la empresa puso el foco en su modelo de cultura corporativa. "En Inditex apostamos por la creatividad, la curiosidad y la capacidad de convertir ideas en proyectos reales que impulsan el crecimiento profesional", señaló su directora de Talent en España, Esperanza Fernández.

Salario y beneficios, factor principal

El estudio también refleja qué valora el talento a la hora de elegir empresa. El salario y los beneficios continúan siendo el factor principal, seguidos de un buen ambiente de trabajo, la conciliación entre vida personal y laboral, la estabilidad y las opciones de promoción interna.

Junto a estos elementos más tangibles, los encuestados también tienen en cuenta otros aspectos. La igualdad de oportunidades, la reputación de la compañía y su compromiso social y medioambiental ganan peso en la decisión final, además del acceso a tecnologías avanzadas o la calidad del liderazgo interno.

En esta edición, otras grandes compañías también han sido reconocidas como referentes en sus sectores, entre ellas firmas como BBVA, IKEA, Mercedes-Benz o Telefónica. Todas ellas forman parte de un mapa laboral donde la competencia por atraer talento es cada vez más intensa.

El informe de Randstad se ha consolidado como una de las mayores radiografías del mercado laboral en el mundo. En sus 17 ediciones acumula más de dos millones de encuestas globales, lo que permite medir de forma constante la evolución de las preferencias profesionales.