A Coruña reúne a la abogacía empresarial de toda España en el mayor foro sobre derecho mercantil y concursal

El III Encuentro Nacional se celebrará los días 7 y 8 de mayo en Afundación ABANCA con debates sobre reestructuración, inteligencia artificial y sostenibilidad empresarial

A Coruña se convertirá en punto de encuentro de la abogacía empresarial española los próximos 7 y 8 de mayo con la celebración del III Encuentro Nacional de Secciones Colegiales de Derecho Mercantil y Concursal, una cita que reunirá a profesionales de todo el país para debatir sobre los principales retos jurídicos que afrontan las empresas.

El evento, organizado por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, tendrá lugar en la sede de Afundación ABANCA y se presenta bajo el lema ‘El derecho que transforma la empresa’. La cita se consolida así como uno de los principales foros de referencia en materia mercantil y concursal en España.

Según explicó Carolina González Chas, presidenta de la Sección Concursal del colegio coruñés, el encuentro busca fomentar el intercambio de conocimiento entre profesionales: “El conocimiento jurídico de excelencia se construye en el diálogo entre iguales”, destacó.

Debates sobre reestructuración, IA y sostenibilidad

El programa se desarrollará a lo largo de dos jornadas con un formato dividido en dos grandes recorridos paralelos —concursal y mercantil—, además de sesiones plenarias. Entre los temas a tratar figuran la reestructuración empresarial, la segunda oportunidad, la venta de unidades productivas o el papel de la inteligencia artificial en los procesos de insolvencia.

En el ámbito mercantil, se abordarán cuestiones como los pactos parasociales, la responsabilidad de administradores, los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) o la sostenibilidad corporativa en el marco de las directivas europeas.

Ponencias inaugurales

La jornada inaugural contará con la intervención de Juana Pulgar Ezquerra, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y referente en el ámbito concursal. Por su parte, el viernes abrirá la sesión Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, seguido de una conferencia de Cayetana Lado Castro-Rial, abogada del Estado en excedencia y doctora en Derecho.

Los ‘duelos jurídicos’, uno de los atractivos

Uno de los elementos más destacados del encuentro serán los denominados ‘duelos jurídicos’, un formato de debate competitivo entre abogados de distintos colegios que busca convertir la argumentación legal en un ejercicio dinámico. En esta edición participarán letrados de A Coruña, Córdoba, Madrid y Zaragoza.

El encuentro se celebrará los días 7 y 8 de mayo en Afundación ABANCA (Cantón Grande, 8). La inscripción tiene un coste de 200 euros. El programa completo y el formulario de inscripción están disponibles en la web del colegio organizador.