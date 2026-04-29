Xeal acerca 'A Fábrica da Luz' a más de 30 menores en la central de O Pindo, en Cee (A Coruña)

La antigua central eléctrica de O Pindo se ha convertido esta mañana en un escenario didáctico para acoger una actividad impulsada por Xeal, centrada en acercar el mundo de la energía a los más pequeños a través de un formato de cuentacuentos.

La propuesta ha reunido a alumnado de corta edad del CEIP do Pindo en una primera sesión celebrada durante la mañana, en la que los niños han participado en una experiencia pensada para conocer, de manera sencilla, cómo se genera la electricidad a partir de la naturaleza. En total, 13 menores de entre 6 y 8 años han formado parte de este primer pase.

La actividad continúa esta tarde con un segundo encuentro dirigido a 18 niños y niñas vinculados a familias de la compañía, ampliando así el alcance de esta iniciativa que busca combinar educación, divulgación y entorno industrial.

A lo largo de las sesiones, el relato sirve como hilo conductor para explicar el funcionamiento de la central y la importancia del agua y la lluvia en la producción energética. Todo ello se presenta desde una perspectiva cercana, poniendo el foco en la conexión entre el medio natural y la actividad humana.

La dinámica se completa con una breve explicación del espacio en el que se desarrolla la actividad y culmina con la entrega de ejemplares del libro a los asistentes, como recuerdo de la experiencia.