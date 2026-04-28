Abanca modera beneficios en tres meses, hasta 207,5 millones, y eleva la captación de clientes

El primer trimestre de 2026 ha deparado a Abanca una disminución de beneficios y un incremento de volumen de negocio, de acuerdo con la información que este martes ha remitido la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abanca obtiene un beneficio atribuido de 207,5 millones de euros, un 5,7% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando ganó 220 millones de euros. El volumen de negocio que ha gestionado en los primeros tres meses supera los 138.000 millones de euros, un 6,5% más que en marzo de 2025.

El crédito a la clientela se sitúa en 54.332 millones de euros, mientras que los recursos totales alcanzaron los 83.795 millones, recoge el banco que preside Juan Carlos Escotet.

El margen de intereses decreció un 4,3%, aunque los ingresos por prestación de servicios aumentaron un 21,6% y el margen básico subió un 0,3%, hasta los 496,5 millones de euros. Los gastos de explotación crecieron un 2,7%, hasta los 288,6 millones de euros.

Así, Abanca registró una pérdida en términos interanuales de 0,5 puntos porcentuales en su ratio de eficiencia, que cerró marzo en el 51,9%.

Nuevos clientes, al alza

Durante el primer trimestre de este año la entidad bancaria ha registrado más de 37.000 altas de clientes, un crecimiento del 2% respecto al del mismo período del año anterior. El 71% de las nuevas altas proceden de áreas geográficas distintas a aquellas en las que la entidad es líder del mercado.

El crecimiento de Abanca se ve acompañado de un ambicioso plan de iniciativas para incrementar la calidad del servicio, que se refleja en un aumento de dos puntos en el índice IPN (Índice de Prescripción Neta) que alcanza los 46 puntos. Tres de cada cuatro nuevos clientes valoran su relación con el banco con una nota de 9 o más sobre 10 puntos.

"Este buen desempeño comercial y la adecuada gestión del balance permitirá a la entidad seguir optimizando su margen en un entorno de turbulencias geopolíticas, así como continuar reforzando su perfil financiero", destaca Abanca.

"Abanca mantiene una posición estable como una de las entidades más sólidas del mercado ibérico. La capacidad de generación orgánica de capital y la prudencia en su gestión permiten a la entidad incrementar su negocio manteniendo a la vez amplios colchones sobre los requisitos regulatorios de solvencia".