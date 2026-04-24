La gallega Vegalsa-Eroski y sus clientes donan 4.181 euros a Amicos para proyectos medioambientales

Vegalsa-Eroskiha entregado este viernes 4.181,52 euros a la asociación sin ánimo de lucro para la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral y sus familias Amicos. Un importe que se destinará a reforzar sus proyectos medioambientales, tanto de limpieza de los litorales marinos como de las zonas de especial protección.

La donación, señala la compañía gallega de distribución alimentaria, es posible gracias a la valorización realizada tras la gestión de 31.632 kilos de tapones de plástico y aceite recolectados en los establecimientos de su red comercial en Galicia, Asturias y Castilla y León. Tanto los clientes como el personal de tienda pueden depositar en las zonas acondicionadas para ello estos residuos, que posteriormente se tratan de forma responsable.

La entrega del cheque se ha realizado hoy en el Eroski Center de Boiro. La responsable de centros de Amicos, Pilar Sampedro, estuvo acompañada por miembros de la junta directiva, familiares y usuarios del centro, mientras que por parte de Vegalsa-Eroski estuvo la representante del área de RSE, Irasema Dámaso, y Ánxela Fernández y María Teresa Ruíz del área de Calidad.

"Esta donación refleja dos de los pilares de Vegalsa-Eroski: el compromiso con el medioambiente y la colaboración con entidades sociales para avanzar en objetivos comunes. En este caso, contribuye a promover la inclusión y a generar un impacto positivo en la comunidad junto a Amicos", destacan fuentes de la compañía de distribución alimentaria.

Amicos destinará esta donación a apoyar proyectos destinados a la limpieza de los litorales marinos y zonas de especial protección. A este respecto, la responsable de centros de la entidad destacó: "Queremos poner en valor la implicación de Vegalsa-Eroski y de todos sus clientes que, con sus pequeños gestos, hacen posible este tipo de iniciativas.

"Gracias a este apoyo, seguimos avanzando en proyectos que protegen el entorno marino y fomentan la concienciación ambiental, generando al mismo tiempo oportunidades reales para personas con discapacidad. Esta colaboración representa mucho más que una aportación puntual: es una forma de entender el compromiso con el entorno y con la sociedad. Acciones como esta nos recuerdan que, cuando sumamos esfuerzos, es posible construir un futuro más inclusivo, sostenible y conectado con nuestro territorio", concluyó Sampedro.

El impacto social del reciclaje

Vegalsa-Eroski mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Amicos en el desarrollo de proyectos vinculados al reciclaje y a distintas iniciativas medioambientales.

La compañía ha participado activamente en labores de limpieza integral de playas en el marco de proyectos como Remar, Labmar o Cabalga, todos ellos liderados por personas con discapacidad y centrados en la custodia ambiental y la reducción de residuos en el espacio marino protegido del arco atlántico gallego.

La empresa gallega, además, ha colaborado en el proyecto de restauración y conservación de bosques de gorgonias en los fondos marinos de la zona de influencia del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

La entidad social también participa cada año en la Jornada de RSE organizada por la compañía, donde, entre otras acciones, ha impulsado iniciativas como un photocall solidario. Además, Amicos fue una de las asociaciones beneficiarias de la campaña Céntimos Solidarios de Vegalsa-Eroski en 2024.