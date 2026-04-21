Quincemil celebrará el primer Foro Empresa Resiliente coincidiendo con el aniversario del apagón

Con el lema "Las mayores amenazas son las que no hacen ruido", el encuentro reunirá en Santiago de Compostela a empresarios de toda Galicia para hablar de riesgos empresariales y cómo afrontarlos

Hace un año, el apagón escribió una de las páginas más extrañas de la historia de España. El lunes 28 de abril de 2025, poco después de las 12:00 del mediodía, todo el país se quedó a oscuras.

Con los negocios y las oficinas cerradas, muchas personas aprovecharon ese día tan inesperado para pasear o tomarse unas cañas en la plácida tarde primaveral que hizo. Pero miles de empresarios estuvieron en vilo horas, y no pudieron dormir hasta que la luz volvió a sus casas, la cobertura a sus teléfonos, y pudieron comprobar que todo iba bien.

Coincidiendo con el primer aniversario, Quincemil organiza el miércoles 29 de abril el primer Foro Empresa Resiliente: "Las mayores amenazas son las que no hacen ruido" dedicado a los riesgos empresariales: no simplemente a los energéticos, sino a todos. Desde las copias de seguridad de la información hasta la ciberseguridad, de las lagunas de la protección de datos a la fuga de cerebros a la competencia.

El evento tendrá lugar en el Hotel Quinta da Auga de Santiago de Compostela, con entrada gratuita, y destinado a los empresarios de toda Galicia. Es posible reservar tu entrada a través de este enlace.

Programa provisional

9:30 : Inauguración

: Inauguración 9:40 : Los 10 grandes riesgos de una empresa en 2026

: Los 10 grandes riesgos de una empresa en 2026 9:55 : La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas

: La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas 10:20 : Cómo dos empresas gallegas se salvaron del apagón

: Cómo dos empresas gallegas se salvaron del apagón 10:45 : Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa

: Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa 11:10 : Pausa café

: Pausa café 11:40 : Cómo evitar que un ciberataque pare tu empresa

: Cómo evitar que un ciberataque pare tu empresa 12:10 : Los riesgos legales y la responsabilidad de los datos y la IA

: Los riesgos legales y la responsabilidad de los datos y la IA 12:25 : Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos o reemplazarlos

: Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos o reemplazarlos 12:50 : Incertidumbre geopolítica y sus consecuencias

: Incertidumbre geopolítica y sus consecuencias 13:05 : Qué empresas van a caer y cuáles resistirán

: Qué empresas van a caer y cuáles resistirán 13:30: Cierre

¿Cómo asistir?

La asistencia es completamente gratuita. El evento tendrá lugar en el Hotel Quinta da Auga de Santiago de Compostela, y para reservar plaza hay que apuntarse en esta página de Eventbrite o solicitar asistencia a eventos@quincemil.com.