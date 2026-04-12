Metlabs, "creciendo y formando talento emprendedor" desde A Coruña con tecnología disruptiva

Parte del equipo de Metlabs en su sede, con Pablo Gómez sentado el segundo por la derecha. Cedida

Cuando Metlabs obtuvo en octubre pasado el Premio Iniciativa Empresarial 2025 de la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña (AJE), su joven fundador, Pablo Gómez González, salía de un congreso tecnológico y entraba en otro.

Cinco meses después, la firma especializada en el desarrollo blockchain y la tokenización de activos reales se ha acostumbrado a esta dinámica tras ser reconocida con el Accésit Innovación-Coca Cola Europacific Partners de los XV Premios Aje Galicia.

Recién llegado de Miami tras un mes de actividad en el que la compañía ha sellado dos "importantes" oportunidades comerciales, Gómez ha perdido la cuenta de congresos a los que Metlabs ha asistido, foros con directivos, financieros y tecnólogos donde divulga el objeto de sus disruptivos (y complejos) servicios tecnológicos: la creación de enormes libros digitales que registran con seguridad y garantías transacciones monetarias, financieras o de información.

"Madrid y Barcelona son los epicentros nacionales de blockchain donde cerramos oportunidades con clientes de manera presencial tras haberlos captado online. Con la divulgación, se nos acercan muchas empresas, algunas corporaciones y cotizadas, que tienen interés en beneficiarse de nuestra tecnología", explica Gómez.

En Estados Unidos y, sobre todo, en Latinoamérica, Metlabs ya desarrolla productos de plataformas para sectores como el energético o el inmobiliario, que necesitan modernizar sus procesos de movilización de capital con esta nueva tecnología.

Pablo Gómez González, fundador de Metlabs, en una participación en un congreso tecnológico. Cedida

"Notamos también un incremento de grupos financieros tradicionales latinoamericanos que exploran la emisión de activos financieros a través de tecnología blockchain en colaboración con los gobiernos", añade Gómez González.

"Blockchain no es criptomonedas o criptoactivos", recalca el fundador de la empresa. "No tiene que ver con la especulación. Es toda la infraestructura que soporta las aplicaciones con las que mejoramos la eficiencia de los procesos, el levantamiento de capital, los costes de transacción y la rapidez en todo lo que tiene que ver con pagos y liquidaciones".

La tokenización de activos reales es uno de los casos de uso más interesantes de blockchain. Consiste, explica Gómez, en transformar activos reales, como un inmueble o acciones de una compañía, en tokes digitales representados en una blockchain, una cadena de bloques.

De esta manera se crean mercados nuevos o se proporciona mayor liquidez, por ejemplo en el ámbito inmobiliario o el de energías renovables, fraccionando el activo y permitiendo obtener la misma rentabilidad independientemente del capital que se invierta.

Emprendimiento cambiante

Desde su creación en 2023 como empresa de desarrollo de software basado en tecnología blockchain, Metlabs es ejemplo de crecimiento con la convivencia entre más de una quincena de trabajadores procedentes de disciplinas de ingeniería. "Somos 16 en plantilla y creciendo. Nos estamos centrando mucho en formar talento aquí, el mundo del emprendimiento cambia mucho".

Sin inyección de capital, con fondos internos: "Creemos en un modelo de crecimiento propio a través de nuestra capacidad de generar beneficio independiente". Producto y talento tecnológico que nace y se desarrolla en A Coruña y se expande por el mundo.