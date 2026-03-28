La sostenibilidad se asienta en el audiovisual de Galicia: "Se toma más en serio en los rodajes"

Ana de Aspe, de La Tribu Verde, y el actor Xoán Fórneas con una botella reutilizable en el rodaje de 'Antes de Nós'. Cedida

Doble accésit para La Tribu Verde: en octubre pasado, el de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Vegalsa-Eroski en los Premios AJE Emprende 2025; en marzo de este año, el de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Vegalsa-Eroski en los AJE Galicia. La sostenibilidad, tendencia y reto, se expande.

Gracias a esta joven empresa coruñesa, creada en 2024 en Mera, Oleiros (A Coruña), lo hace en el sector audiovisual, tanto en rodajes como en festivales o eventos. En plataformas, en cine, en televisión. En parte por sensibilización colectiva, también por obligatoriedad.

La Tribu Verde es una consultora de sostenibilidad que ofrece información y propone planes para que las producciones audiovisuales sean más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental. Ana de Aspe y Raquel Seijas son sus fundadoras. Desde que el año pasado obtuvieron el reconocimiento de AJE Emprende, su actividad ha crecido.

"Lamentablemente, la concienciación por la sostenibilidad no surgió de manera intrínseca en el sector, sino como algo exigido por las plataformas de streaming y por el Estado para conceder ayudas públicas", explica De Aspe.

A comienzos de esta década, las primeras solicitaron para sus producciones originales planes de sostenibilidad integrados en sus rodajes y cálculos de huella de carbono que causaban. Y el Ministerio de Cultura, como requisito impuesto por los fondos Next Generation, exigió las mismas medidas a la hora de repartir subvenciones para la producción de largometrajes.

La Tribu Verde es de las escasas consultoras del sector audiovisual que hay en Galicia (Vacalouras, enfocada en el campo artístico, trabaja en sets), pero su campo de actividad cruza las fronteras autonómicas. "En Madrid y Barcelona surgieron estos servicios y ahora a nosotras nos están llamando en Galicia y en Cataluña para rodajes de series y películas y festivales", cuenta De Aspe. Atresmedia, Prime Video y Movistar han solicitado sus servicios.

¿Cómo hacer más sostenible un rodaje?

Son pequeños detalles pero tienen un efecto grande. Desde dar entrada a productos veganos en el cátering de una filmación a optimizar la ocupación de plazas en las furgonetas para tratar de reducir los desplazamientos.

Ana de Aspe, en una formación sobre residuos durante un rodaje audiovisual. Cedida

El transporte, recalca Ana de Aspe, es el factor que causa mayor impacto ambiental en los rodajes, por encima del gasto energético. “Por eso en los planes se incluye la reducción de viajes en avión. Trabajamos en proyectos en los que casi el 60% de los viajes de menos de 600 kilómetros se hacen en tren”.

Esta medida sostenible incide en el uso de transporte más eficiente, a pesar de que en Galicia, según señala una de las socias de La Tribu Verde, "entre el 80% y el 90% de los vehículos son de combustión y no hay facilidades para contratar coches más eficientes, eléctricos o híbridos, que además tienen pocos puntos de carga".

De Aspe celebra, no obstante, que el sector audiovisual "se tome más en serio" el refuerzo a la sostenibilidad en los rodajes como "parte del proceso" en su actividad: "No se pueden exigir las acciones sostenibles desde el principio, pero sí incluirlas e integrarlas poco a poco, educar en ellas rodaje tras rodaje para que se sumen más servicios y proveedores".

La Tribu Verde participa actualmente en el desarrollo de una iniciativa llamada El Bosque del Cine Gallego para compensar las emisiones contaminantes que la actividad audiovisual genera en el medio ambiente y, por otro lado, es parte de una fase de la aceleradora gallega BF ClimaTech, del clúster Viratec, que desarrolla un software para verificar las medidas de sostenibilidad en las producciones audiovisuales.