La lluvia récord en A Coruña lleva a Marineda City a liderar en España la reutilización de agua

Marineda City ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad al convertirse en el centro comercial que más agua de lluvia reutiliza en España, gracias a la puesta en marcha completa de su sistema de aprovechamiento de aguas pluviales. La iniciativa coincide con la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo.

El sistema permitirá reducir hasta un 40% el consumo anual de agua potable en las zonas comunes, optimizando el uso de un recurso cada vez más valioso. Este avance ha sido posible tras la autorización de Augas de Galicia para reutilizar cerca de 10.000 metros cúbicos de agua de lluvia al año.

La instalación se apoya en una planta de reutilización con dos nuevos depósitos, que complementan el aljibe ya existente en el complejo.

Desde finales de 2025, el agua recogida en las cubiertas se destina al riego de zonas verdes, tareas de limpieza y uso en sanitarios, incluyendo espacios recientemente renovados.

Los primeros datos confirman la eficacia del sistema, con un 35,9% del consumo cubierto mediante agua reutilizada en enero y un 41,3% en diciembre, impulsado por las lluvias de esos meses.

Estas cifras consolidan la previsión de alcanzar una reducción anual cercana al 40%.

Para el centro comercial, este proyecto supone un paso clave en la optimización de recursos y la reducción del impacto ambiental, además de mejorar su adaptación a posibles escenarios de estrés hídrico.

La iniciativa se enmarca en una estrategia global de sostenibilidad, que incluye la renovación del certificado AENOR de Residuo Cero, vigente desde 2020 y que acredita la valorización de prácticamente el 100% de los residuos generados.

A ello se suma la reciente actualización de su planta fotovoltaica, que ha duplicado la producción de energía para autoconsumo hasta los 1.088 MWh anuales, cubriendo más del 13% de la demanda eléctrica de las zonas comunes.

Además, Marineda City mantiene certificaciones como BREEAM, ISO 14001 e ISO 50001, consolidando su posicionamiento como un centro comercial eficiente y preparado para afrontar los retos ambientales actuales y futuros.