Vegalsa-Eroski promueve en la lonja de Cedeira (A Coruña) el consumo de pescado en los escolares Cedida

El programa educativo 'Capitán Mareas', impulsado por la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, atracó este martes, 17 de marzo, en la lonja de Cedeira, en A Coruña, para promover el consumo de producto del mar y dar a conocer la actividad pesquera local entre los más jóvenes de la zona.

Un total de 37 alumnos de 3º de primaria del CEIP Nicolás del Río tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de la flota pesquera de la Cofradía de Pescadores de Cedeira de la mano de su encargado, Daniel García, y del subastador de la Lonja de Cedeira, Manuel Iglesias.

Tras descubrir cómo llega el producto desde el mar hasta los supermercados, el alumnado profundizó en la importancia de llevar una alimentación saludable y consumir productos de temporada. Además, los escolares probaron una receta de hamburguesa de lubina y gambón, conociendo el paso a paso de la mano del chef gallego de 'A Artesa da Moza Crecha', Lolo Mosteiro.

Esta fue la cuarta parada de 'Capitán Mareas' en las lonjas gallegas tras su inauguración el pasado 10 de marzo en Ribeira. En esta segunda edición, La iniciativa hará un total de 24 paradas para que 700 escolares gallegos y asturianos visiten su lonja más cercana: Ribeira, Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Cangas, Baiona, Avilés y Puerto de Vega son las 13 que participarán en el programa este 2026.

Este proyecto impulsado por Vegalsa-Eroski cuenta con el respaldo de los Grupos de acción local de pesca: GALP A Mariña-Ortegal, GALP Costa da Morte, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Ría de Arousa, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Ría de Vigo- A Guarda, GALP Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia: Costa Sostible y CEDER Navia-Porcía.