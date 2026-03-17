Gadisa roza el objetivo de cero residuos en su centro logístico de Betanzos (A Coruña)

El grupo de distribución Gadisa Retail ha conseguido valorizar el 99,5% de los residuos generados en su sede logística del polígono de Piadela, en Betanzos, acercándose así al objetivo de alcanzar el modelo de cero residuos en estas instalaciones.

Este resultado ha permitido a la empresa renovar por tercer año consecutivo la certificación "De Residuos a Recursos: Zero a Vertedero", otorgada por Saica Natur y auditada por la firma internacional TÜV SÜD.

La compañía, de origen gallego, destaca que la sostenibilidad forma parte central de su modelo empresarial, con una estrategia basada en el uso responsable de los recursos, la optimización de la logística inversa, el apoyo a proveedores locales y la mejora continua de la eficiencia energética.

El objetivo es compatibilizar el crecimiento económico con la protección del entorno, integrando criterios ambientales en toda su cadena de actividad.

Uno de los pilares de esta estrategia es la aplicación del modelo de economía circular, basado en reducir, reutilizar y reciclar.

En la plataforma logística de Piadela, el control de inventario y la gestión de pedidos ayudan a minimizar el desperdicio alimentario, mientras que el sistema de logística inversa permite que embalajes y materiales regresen desde las tiendas hasta el centro logístico para su tratamiento y reutilización.

Cada año se gestionan cerca de 10.000 toneladas de residuos de cartón, plástico y madera, que vuelven a incorporarse al circuito productivo.

Entre los materiales más reutilizados destaca el papel y el cartón, que se reciclan en su totalidad.

Aproximadamente 7.100 toneladas anuales se transforman en más de 37 millones de cajas reciclables, parte de las cuales regresan a los supermercados de la cadena convertidas en embalajes para pedidos a domicilio.

También el plástico recuperado en la plataforma logística se reutiliza: unas 700 toneladas de polietileno se convierten en más de tres millones de metros cuadrados de film estirable, mientras que los residuos no reciclables se aprovechan para generar energía equivalente al consumo anual de 74 hogares.

La política ambiental de la compañía se extiende además a su otra plataforma logística, ubicada en Medina del Campo, que abastece a los establecimientos de la cadena en Castilla y León.

Sumando ambas instalaciones, la empresa ha logrado reintroducir en el sistema más de 8.600 toneladas de cartón y más de 820 toneladas de plástico, reforzando su apuesta por un modelo de distribución basado en la circularidad y el aprovechamiento de los recursos.