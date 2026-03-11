Amancio Ortega recibirá 3.234 millones en dividendos de Inditex, tras elevar la retribución un 4,1%

Inditex retribuirá en 2026 a sus accionistas más de 5.454 millones de euros, tras elevar el dividendo un 4,1%, hasta 1,75 euros por acción. Al fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, le corresponden unos ingresos de 3.234 millones en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 que percibió el año pasado.

Tras anunciar este miércoles un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más, el consejo de administración del gigante textil propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

La política de dividendos de Inditex se compone de un porcentaje ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios. El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe en el sector inmobiliario.

Su hija y presidenta de la compañía, Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 275 millones en dividendos de Inditex, frente a los 264 millones de euros que percibió en 2025.

Inditex registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior.

Las ventas alcanzaron los 39.864 millones de euros, un 3,2% más sobre 2024, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como online. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%, mientras que las ventas online crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones.

La compañía ha vuelto a lograr resultados récord, en línea con el consenso de analistas económicos, aunque más moderado en su ritmo de crecimiento. El grupo ha subrayado que ha logrado dicho beneficio sobre la base del "sólido" crecimiento de los últimos años.