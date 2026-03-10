Inditex encara unos nuevos resultados de récord con el foco en márgenes y ventas

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, y el consejero delegado, Óscar García, Maceiras, durante la Junta General de accionistas de Inditex, a 15 de julio de 2025, en Arteixo, A Coruña, Galicia (España).

Inditex afronta este miércoles, 11 de marzo, la presentación de sus resultados anuales con el listón en máximos históricos de ventas y beneficios. El grupo gallego llega a la cita tras encadenar varios ejercicios de cifras de récord, aunque con un crecimiento más moderado que en años anteriores.

El ejercicio que ahora se cierra, con final a 31 de enero, toma como referencia un 2024 en el que la compañía superó los 38.000 millones de euros en facturación. También logró un beneficio neto superior a los 5.800 millones, el mayor de su historia.

Aquellas cuentas ya reflejaron una pérdida de ritmo frente a los crecimientos de doble dígito tras la pandemia. Ese freno en la velocidad es uno de los elementos que los analistas seguirán de cerca en las cifras que se conocerán este miércoles.

En el pasado trimestre, terminado en el mes de octubre, Inditex presentó un crecimiento de ventas del 4,88% respecto al mismo trimestre del pasado ejercicio fiscal, pero los ingresos netos aumentaron en un 8,91% gracias a una mejora en los márgenes. Es de esperar que el conjunto del ejercicio vuelva a batir récord de ventas y beneficios y que la mejora del margen sea uno de los factores clave.

Márgenes, ventas comparables y dividendo, bajo la lupa

Los inversores estarán muy pendientes de la evolución de los márgenes y de las ventas comparables. Son dos de las variables que más pesan en la percepción del negocio de Inditex en Bolsa. En su último año completo reportado, el grupo llevó el margen bruto hasta casi el 58% de las ventas. Lo hizo apoyado en su política de precios, una menor presión de costes y una fuerte disciplina en los gastos operativos.

El mercado quiere comprobar ahora si esa fortaleza se mantiene. La inflación se ha moderado, pero la competencia en precios y la sensibilidad del consumidor siguen muy presentes. Otro foco estará en la caja y en la política de retribución al accionista. En sus últimas cuentas anuales, Inditex elevó el dividendo y mantuvo un balance muy sólido. Ese colchón le permite seguir combinando inversión en crecimiento con una remuneración atractiva para el accionista.

EE. UU., online y tiendas, claves para seguir creciendo

En el plano operativo, el grupo ha reforzado su presencia en mercados clave como Estados Unidos, si bien los últimos vaivenes en la relación entre España y el país presidido por Donald Trump pueden poner en entredicho la estrategia del grupo. Inditex también continúa impulsando su modelo integrado de tienda física y venta online, una de sus grandes palancas de crecimiento.

La hoja de ruta pasa por optimizar el parque de tiendas, con espacios más grandes y tecnológicos. Al mismo tiempo, busca exprimir las inversiones logísticas y digitales acometidas en los últimos años. La previsión que la dirección ofrezca para 2026 será otro punto sensible. El mercado mirará el tono sobre crecimiento de ventas, márgenes y calendario de inversiones. Cualquier matiz sobre el consumo en Europa, el tirón de Estados Unidos o el peso del canal online puede marcar la reacción en Bolsa.

Inditex refuerza su sede en Galicia, pero presenta resultados en Madrid

Más allá de las cifras financieras, los resultados de Inditex tienen impacto directo en el empleo y la economía de Galicia. La empresa acaba de estrenar un nuevo edificio en su sede en Sabón, el mayor de todo el complejo, reforzando la apuesta por Galicia de la compañía ahora presidida por Marta Ortega.

Al mismo tiempo, en un gesto que ha llamado la atención, esta será la primera vez que la presentación de resultados no sea en la sede situada en A Coruña, sino en Madrid. La compañía ha celebrado este pasado año 2025 su 50 aniversario, transformando su primera tienda, situada en Juan Flórez, para meses después anunciar su cierre definitivo, en una noticia que resultó muy sorprendente.