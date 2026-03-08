Altri volverá a centrar el pleno del Parlamento gallego, que debatirá crear una comisión de investigación

El pleno de la próxima semana, que se celebrará los días 10 y 11, volverá a estar centrado en la tramitación del proyecto que la multinacional lusa Altri quería instalar en A Ulloa, ya que los grupos debatirán la solicitud del BNG de crear una comisión de investigación sobre el procedimiento.

La petición ha sido presentada por el Bloque y defendida por el PSdeG, que no podía plantearla al no contar con el número de diputados necesarios que para ello establece el reglamento de la Cámara gallega.

Sin embargo, el Grupo Popular ya ha deslizado que frenará esta iniciativa y ha avanzado que en su debate tratará de "evidenciar los intereses espurios" que, a su juicio, motivan la solicitud de la oposición.

En su defensa, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha reivindicado que impulsan esta comisión para insistir en que la Xunta debe "dar muchas explicaciones" alrededor de esta iniciativa y a raíz de la sentencia del TSXG que cuestiona la modificación de la protección de los terrenos donde se pretendía instalar el proyecto.

"Queremos saber qué informes técnicos avalaron o justificaron esa desprotección y cuándo se toma la decisión de descatalogar esa zona de la Serra do Careón, ¿antes o después de que el PP decidiese impulsar a través de Impulsa y Altri ese acuerdo secreto?", ha cuestionado Rodil antes de preguntarse si forma parte de "esas contrapartidas que seguramente incluía ese acuerdo secreto", tal y como recoge Europa Press.

Mientras, Elena Espinosa (PSdeG), que ha recordado que es una demanda que inicialmente solicitó su grupo parlamentario, ha subrayado que los socialistas exigen "responsabilidades" e investigar "todo el proceso de Altri" desde sus inicios hasta el archivo del proyecto.

Por su parte, el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, a preguntas de los medios sobre si facilitarán la creación de esta comisión, ha manifestado que la bancada popular "puede poner un poco de sentido común" y frenar "una deriva" que, añadió, le parece "muy perjudicial".

En su opinión, si el PP "fuese favorable a apoyar permanentemente las peticiones de comisión de investigación" formuladas por los grupos de la oposición "ocuparían la inmensa mayoría de la actividad de este Parlamento".

Preguntas al presidente

Para el miércoles, los líderes de la oposición preguntarán en el Pazo do Hórreo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre los proyectos industriales del Gobierno gallego y por las políticas de vivienda autonómicas.

En concreto, tal y como detallaron los grupos en las ruedas de prensa posteriores a la junta de portavoces, Ana Pontón cuestionará al titular del Ejecutivo si tiene "algún proyecto industrial para Galicia o va a seguir instalado en el fracaso y en la propaganda", poniendo como ejemplo la iniciativa de Altri.

Mientras, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Alfonso Rueda sobre la situación de la vivienda en Galicia y las medidas que los socialistas creen que debe adoptar la Xunta para garantizar el acceso real de la ciudadanía a una vivienda digna.

Comparece Fabiola García

Además, la Cámara acogerá la comparecencia, a petición propia, de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para valorar la actividad en materia de igualdad de su departamento y de todo lo que tiene que ver con el 8M.

Asimismo, el Grupo Popular presentará una iniciativa sobre el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica e instarán al Ejecutivo central a que "agilice una respuesta a las necesidades" de los proyectos que quieren implantarse en Galicia.

En cuanto a las preguntas al Gobierno, los populares se interesarán por la recuperación de las antiguas instalaciones de la ETEA en Vigo, por los acuerdos de la Xunta con las organizaciones agrarias respecto al tratado UE-Mercosur y solicitarán información sobre el programa PARTBIV, de la Consellería do Mar.

Iniciativas de la oposición

Por su parte, el BNG llevará al pleno una interpelación al Gobierno para aclarar "cómo se tomó la decisión ilegal de desproteger" el entorno de la Serra do Careón tras rechazar el PP la petición de los nacionalistas de que compareciese Alfonso Rueda para dar explicaciones sobre el hecho de "desproteger la zona de amortiguación de esta área".

También presentarán una moción sobre la caída de la productividad marisquera en las rías gallegas, especialmente en la ría de Muros y Noia, e iniciativas sobre una estrategia para la atención a la salud de las mujeres y sobre las demandas que la Xunta debería trasladar al Gobierno en relación con el sistema de actualización salarial del personal empleado público.

Por otro lado, el Grupo Socialista incluye una interpelación sobre los servicios de Urgencias, preguntarán al Gobierno gallego por temas relacionados con sanidad, entre otros, y propuestas en relación con medidas para el sector primario gallego afectado por el acuerdo UE-Mercosur y ante el "crecimiento de la desinformación y de los discursos de odio por razón de género".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, llevará al pleno una moción para demandar a la Xunta un plan de choque para la provincia de Ourense que incorpore "todo lo necesario para evitar los efectos de los incendios, así como incrementar el presupuesto en este ámbito".