Estrella Galicia 0,0 celebra el inicio de la temporada 2026 de motos con los tres últimos campeones

Madrid se convirtió en el escenario de un hito histórico para el motociclismo: los tres campeones de MotoGP 2025, Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda, se reunieron en un encuentro organizado por Estrella Galicia 0,0, que celebra este año su 15ª temporada de apoyo al talento en las pistas.

La cita permitió a los pilotos repasar la prueba inaugural en Tailandia y avanzar sus expectativas de cara a la próxima parada del calendario, el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil, el 22 de marzo.

Marc Márquez, que defenderá su título en la categoría reina, volvió a mostrar el espíritu que le ha convertido en un icono del deporte.

Tras superar años de lesiones y complicadas rehabilitaciones, el piloto de Cervera conquistó en 2025 su noveno campeonato de MotoGP, y llega a 2026 con la misma ambición: "El inconformismo siempre ha sido parte de mi carácter. Después de recuperarme de una lesión, mi objetivo es estar al máximo y luchar por otro mundial", afirmó.

Diogo Moreira, campeón de Moto2 y debutante en MotoGP, es ejemplo de sacrificio y determinación. Desde los 13 años dejó Brasil acompañado solo por su padre para perseguir un sueño que hoy lo sitúa entre la élite mundial. Sobre su trayectoria, Moreira explicó: "Dejé todo atrás para empezar de cero en Europa. Fue duro, pero valió la pena; llegar a MotoGP y ser campeón es la recompensa".

Por su parte, José Antonio Rueda, campeón de Moto3, inicia su etapa en Moto2 con la humildad que siempre ha caracterizado su carrera.

Tras superar un grave accidente al final de la temporada pasada, el joven sevillano mantiene la serenidad que lo llevó a lograr diez victorias en 2025: "Solo persigo mi sueño desde pequeño. Estoy agradecido a mis padres por la educación que me dieron y quiero seguir siendo así", señaló.

Para Estrella Galicia 0,0, la presencia de los tres campeones es una prueba del éxito de su apuesta por el talento a largo plazo.

José Villanueva, director de Contenidos y Experiencias de Corporación Hijos de Rivera, destacó que "el esfuerzo, la pasión y la determinación de Marc, Diogo y José Antonio reflejan los valores que nos mueven: trabajar con constancia, inconformismo y apoyo a los jóvenes pilotos. Verlos conquistar los tres títulos es un orgullo y confirma que seguir apostando por el talento es la clave para inspirar".