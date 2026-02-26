La financiación que muchas empresas gallegas ya están solicitando

Afigal ya tiene operativas las nuevas líneas de financiación del Igape para 2026, con condiciones bonificadas

Contenido patrocinado

Adquirir nuevas instalaciones, renovar maquinaria o reforzar la liquidez. Para una empresa hay momentos en los que contar —o no— con financiación marca la diferencia entre avanzar o quedarse bloqueado.

En este arranque de 2026, muchas empresas gallegas, ya sean pymes, autónomos, emprendedores o compañías ya consolidadas, están activando una herramienta que no siempre es conocida, pero que lleva años siendo clave para el tejido productivo de la comunidad: las líneas de financiación del Igape canalizadas a través de Afigal.

Las nuevas líneas Igape-Afigal 2026 permiten acceder a préstamos desde 3.000 y hasta un millón de euros y están diseñadas para cubrir las necesidades más habituales de todo tipo de empresas, como son las inversiones productivas, el circulante estructural, el pago o reestructuración de deudas financieras o para otorgar garantías frente a terceros.

Todo ello con tipos de interés y comisiones bonificadas, y con un elemento diferencial: el aval de Afigal, que actúa como respaldo ante las entidades financieras y facilita que los proyectos viables no se queden en el camino por falta de garantías.

Más que un préstamo: acompañamiento

Una de las claves de este modelo es que no se trata solo de "conceder financiación". Desde Afigal, las empresas reciben asesoramiento personalizado durante todo el proceso: desde el análisis inicial hasta la formalización de la operación.

Ese acompañamiento permite ajustar cada operación a la realidad del negocio, evitando soluciones estándar que no siempre encajan con la situación concreta de una pyme o un autónomo.

Una colaboración que ya ha demostrado su impacto

En los últimos cinco años, Afigal ha canalizado más de 178 millones de euros a través de las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica, apoyando 1.567 proyectos empresariales en Galicia.

Detrás de estas cifras hay empresas que han podido invertir, innovar, mantener empleo y ganar estabilidad en contextos económicos complejos. Con las nuevas líneas ya operativas en 2026, el objetivo se mantiene: que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías.

Plazo abierto y sin competición entre empresas

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de septiembre y se conceden por concurrencia no competitiva. Esto significa que todas las empresas que cumplan los requisitos pueden acceder a estas ayudas hasta el agotamiento del crédito disponible.

Para muchas pymes y autónomos, esto se traduce en una oportunidad clara: planificar con tiempo, analizar necesidades y activar la financiación cuando realmente se necesita, sin carreras de última hora.

Una puerta abierta para crecer con más seguridad

Invertir siempre implica asumir riesgos. Pero hacerlo con información, acompañamiento y respaldo financiero marca la diferencia. En 2026, las líneas Igape-Afigal vuelven a situarse como una de las palancas clave para que las empresas gallegas sigan avanzando.

Las pymes y autónomos interesados pueden informarse directamente a través de comercial@afigal.es o en el 981 216 276.

Porque crecer no siempre es cuestión de tamaño, sino de contar con el apoyo adecuado en el momento justo.