Rueda denuncia la "demagogia clarísima" en torno al proyecto de Altri tras su paralización

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado la "demagogia clarísima" generada en torno al proyecto industrial de Altri, que contemplaba "una inversión de muchos cientos de millones de euros", según información de Europa Press.

Así lo ha señalado durante su intervención en un acto organizado por el medio "The Objective" en Madrid, después de que se conociese que la Xunta ha iniciado el proceso para archivar la iniciativa prevista en la zona de Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso (Lugo), debido a la "falta" de conexión eléctrica.

El jefe del Ejecutivo gallego ha lamentado la postura del Gobierno central, al que reprocha no haber facilitado el acceso a fondos europeos ni la infraestructura energética necesaria para sacar adelante la planta.

Rueda ha defendido que el proyecto, centrado en la producción de fibras textiles a partir de residuos vegetales, suponía una importante inversión y podría haber generado hasta 2.500 puestos de trabajo.

Además, ha recordado que la iniciativa contó en un primer momento con el respaldo unánime del Parlamento de Galicia, incluidas las formaciones de izquierda, aunque ha asegurado que tras las elecciones autonómicas pasó a convertirse en un elemento de confrontación política.

Paralización del proyecto

La noticia saltaba este mismo viernes de la mano de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien, en una visita a Maderas Besteiro, en Lugo, anunciaba el archivo del proyecto debido a la "falta" de conexión eléctrica. Algo que ya había advertido que podía ocurrir hace unos meses, cuando señaló que sin conexión eléctrica, el proyecto es "inviable".