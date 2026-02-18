La gallega Afigal alcanza los 328 millones de euros en riesgo vivo distribuidos en 5.154 avales

Afigal cerró 2025 superando los principales hitos marcados en su Plan Estratégico, al alcanzar un riesgo vivo de 328 millones de euros distribuidos en 5.154 avales en vigor. Este volumen de financiación activa destinada a pymes, autónomos y emprendedores gallegos rebasa el objetivo fijado para 2025 de 300 millones de euros y consolida a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) como un instrumento clave para el acceso al crédito del tejido empresarial de Galicia.

La SGR respaldó un total de 1.093 proyectos empresariales, que lograron financiación por un importe superior a 104 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. "Una actividad que volvió a traducirse en un impacto directo sobre la economía gallega, ya que los avales formalizados por la SGR contribuyeron al mantenimiento de 28.015 empleos", indica en un comunicado.

Crecimiento sostenido y base societaria en expansión

El ejercicio 2025 también estuvo marcado por el crecimiento sostenido de la base societaria de Afigal, que superó los 13.300 socios, entre pymes y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo. Estas empresas se benefician de líneas de financiación en condiciones preferentes, con mejores plazos y costes financieros, que les permiten abordar proyectos de inversión, reforzar su liquidez y mejorar su competitividad.

Entre los principales instrumentos de financiación canalizados por Afigal durante 2025 destacan las líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). En total, 625 proyectos empresariales accedieron a 75,5 millones de euros a través de estas líneas, dirigidas a financiar inversiones productivas, circulante, reestructuración de deuda y garantías frente a terceros, con intereses subvencionados.

Afigal tiene operativas las nuevas líneas Igape para 2026, destinadas a pymes y autónomos gallegos, con importes que oscilan entre los 3.000 y el millón de euros, ampliando así las opciones de financiación disponibles para el tejido empresarial.

Perfil de las empresas apoyadas

El perfil mayoritario de las empresas que recibieron el apoyo de Afigal en 2025 fue el de una pyme del sector terciario que necesita financiación para inversiones. Por tipología empresarial, el 43% de las operaciones correspondieron a pymes, el 35% a micropymes y el 22% a autónomos. En cuanto a sectores, el terciario concentró el 37% de las operaciones, seguido del comercio (28%), la industria (13%), el sector primario (12%) y la construcción (10%).

Respecto al destino del crédito, el 57% de la financiación se dirigió a inversión, el 37% a circulante y el resto a refinanciaciones y avales técnicos o especiales. Además, en línea con su compromiso con el emprendimiento, el 27% de las operaciones formalizadas en 2025 tuvieron como destinatarios a emprendedores.