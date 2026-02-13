L'Oréal nombrará vicepresidente del grupo a Pablo Isla, exonsejero delegado de Inditex

El expresidente y consejero delegado de Inditex, Pablo Isla, en una foto de archivo. Inditex

El consejo de administración de L'Oreal someterá a la Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo 24 de abril, el nombramiento de Pablo Isla como vicepresidente del grupo, según ha informado la empresa en un comunicado recogido por Europa Press.

A propuesta de Nestlé, y por recomendación del comité de nombramientos y gobierno corporativo, el consejo de administración someterá a la junta general de accionistas el nombramiento de Isla y de Anna Lenz como consejeros por un período de cuatro años.

"A reserva de su nombramiento como consejero", especifica la empresa, "el consejo de administración ha decidido nombrar a Pablo Isla como vicepresidente del consejo de administración, junto con Jean-Victor Meyers, quien también es vicepresidente del consejo, tras la junta general del 24 de abril de 2026".

L'Oréal justifica que este nombramiento aportará al consejo "su reconocida capacidad para desarrollare implementar una visión estratégica que combina transformación y crecimiento a nivel internacional", además de su "sólida comprensión de los aspectos regulatorios y de gestión de riesgos" y su "profundo conocimiento del gobierno corporativo".

Isla, que fue consejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011, asumió el pasado 1 de octubre la presidencia de Nestlé después de que el consejo de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, previsto inicialmente para abril de 2026.

Lenz es vicepresidenta ejecutiva y directora global de recursos humanos de Nestlé, además de miembro del Consejo Ejecutivo de la compañía.

Benefidios de 6.127 millones

El grupo francés de belleza cerró 2025 con unos beneficios netos atribuidos de 6.127 millones de euros, lo que supone un retroceso del 4,4% respecto del año pasado, según ha informado este jueves la compañía.

Los ingresos ascendieron a 44.052 millones de euros, un 1,3% más en términos absolutos y un 4% más en comparables. Por segmentos de negocio, las ventas de productos para consumidores subieron un 0,7%, hasta los 16.090 millones de euros, al tiempo que las de la rama de lujo se situaron en los 15.595 millones de euros, sin cambios.