La Cámara Minera de Galicia pone en valor 8 nuevos puntos de interés patrimonial

La Cámara Oficial Minera de Galicia (COMG), desde su plataforma de Minería Sostenible, continúa con la puesta en valor de lugares de interés del patrimonio minero y geológico, promoviendo tótems (monolitos de hierro) informativos en 8 nuevas localizaciones.

Los puntos informativos instalados en el último año 2025 son los de As Médulas das Borreas, en colaboración con el ayuntamiento de Viana do Bolo (Ourense); las minas de estaño y wolframio con el de Beariz; Lagoas de Mina Mercedes y Porto Piñeiro con el ayuntamiento de Valga; y dos en Areeiras da Limia en colaboración con los ayuntamientos de Sandiás y Xinzo de Limia.

También cuenta con un monolito informativo en Olería de Buño, instalado gracias a la colaboración del ayuntamiento de Malpica de Bergantiños y la Diputación de A Coruña, y el Manantial de Cabreiroá, contando con la colaboración de Augas del mismo nombre y la Corporación Hijos de Rivera.

Estos puntos informativos, que se suman a las iniciativas de poner en valor el Patrimonio Minero promovidas por la COMG desde 2019, se añaden a los 15 instalados en 2024, alcanzando un total de 23 en todo el territorio gallego. En 2026, la Cámara Oficial Minera de Galicia seguirá incluyendo puntos de interés patrimonial minero y geológico, ofreciendo a los vecinos y visitantes de estas zonas un amplio abanico de posibilidades para conocer y comprender la historia de los diferentes municipios.

"Las localizaciones se escogieron priorizando la historia del sector minero y la afluencia turística", explican desde la COMG. "Para ello colaboramos con ayuntamientos o entidades, priorizando rutas ya creadas por la Cámara Minera en el Programa MINATUR y tratando de ofrecer una representatividad geográfica de distintas épocas de la minería y sectores", continúan.

Los tótems son de hierro, de 80 cm de altura, con un cartel impreso diseñado para esta acción que contiene el título y una breve descripción del lugar, y un código QR que permite el acceso, mediante un dispositivo móvil, a la página web de la plataforma de Patrimonio Minero de Galicia. "Cada QR enlaza al punto de interés o recorrido de la web de Patrimonio Minero donde se puede consultar y ampliar la información de la historia minera del lugar", destacan, así como "se puede visualizar la ruta de patrimonio minero en caso de que esté incluida en una".

Además, la COMG ha producido para cada uno de los 23 puntos, vídeos de entre 1 y 2 minutos de duración en los que, de manera didáctica, divulgativa y muy visual, se acompaña la explicación de la historia y patrimonio minero de la zona. Estos vídeos se pueden consultar a través de los enlaces en la web de Patrimonio Minero de Galicia gestionada por la propia Cámara, o en su canal de YouTube.

Otras iniciativas divulgativas

En línea con promover la divulgación y conocimiento del sector minero en Galicia, la COMG ha ampliado su apartado en la web Minería Sostenible con dos nuevas secciones en las que se cuenta la historia de la minería del hierro y del estaño y wolframio en Galicia, indicando su evolución a través de textos divulgativos, imágenes, fotos antiguas y tablas didácticas, incluyendo las principales explotaciones históricas y puntos de interés.

También, a través de este mismo apartado web, se puede acceder a las rutas y puntos de interés ya creados en la web mediante una lista o un mapa interactivo.

Esta información web se suma también a las rutas guiadas puestas en marcha en 2023, como la de la Mina de Silvarosa en Viveiro, Borreas en Viana do Bolo, Pico Sacro entre Boqueixón y Vedra, la visita en barco a los cargaderos de mineral de Rande en la ría de Vigo, y la última, celebrada en 2025, en Ponteareas, desde el túnel de Confurco hasta el balneario de Mondariz.

Para todas estas acciones, la COMG cuenta con el apoyo de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.