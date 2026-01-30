Último adiós a la primera tienda de Zara del mundo en A Coruña: "Es una auténtica pena"

Son varias las personas que este viernes se están acercando al emblemático Zara de Juan Flórez, en A Coruña, para decirle adiós. La tienda se despide hoy de la ciudad tras 50 años de actividad. Un establecimiento histórico que ha marcado a generaciones de coruñeses, que acudían a él para hacerse con las prendas de la marca insignia del grupo Inditex, mucho antes de la apertura de las tiendas de la calle Compostela o del centro comercial Marineda City.

Desde su apertura a las 10:00 de la mañana, la cafetería del local y la estancia dedicada a la venta de prendas al público están viviendo un ir y venir de personas nostálgicas que quieren despedirse del mítico Zara, donde un joven Amancio Ortega empezó a gestar los cimientos de lo que sería Inditex.

"Nos da mucha lástima que cierre", comenta a Quincemil una clienta que disfruta de un café junto a una amiga en los sofás del local. "Llevamos viniendo desde jovencitas y nunca habíamos probado la cafetería", añade su amiga. "Así que dijimos, 'hoy es el día', antes de que cierre tenemos que hacerlo. Y aquí estamos. Es una auténtica pena que cierre", dicen.

Algunas personas aprovechan al pasar por delante de la tienda para entrar a echarle un último vistazo. "Pasaba por aquí y me acordé de que hoy cierra, así que me animé a entrar y comprar algo de recuerdo", comenta una coruñesa. "La verdad es que me da mucha pena que después de la última remodelación hayan cambiado su interior", señala.

"Recuerdo esta tienda de toda la vida"

Una impresión distinta la tiene una visitante de Valladolid que se encuentra de visita en A Coruña. "Fui al Zara de la calle Compostela y me hablaron de la primera tienda del mundo. Me dijeron que era el último día que podía verla y no me lo pensé, me vine directa", cuenta entre risas. "La tienda me parece preciosa, cada detalle está muy cuidado. Es una pena que cierre. En Valladolid no tenemos tiendas así de bonitas", dice.

Una vecina de Juan Flórez tenía claro que, al ser el último día de este emblemático Zara, tenía que pasarse para despedirse. "Recuerdo esta tienda de toda la vida. Además, me encanta porque es pequeña, no como otras que son enormes", señala. "Me da cierta nostalgia porque es una tienda que está a mano y donde empezó todo. A ver si encuentro algo que me guste como recuerdo de una etapa muy grande que cierra", concluye.

Recolocación del 100% de los empleados y apertura del Zacaffé

Los 11 empleados que trabajan en este histórico establecimiento podrán ser reubicados en otras tiendas de la ciudad, tal y como les han trasladado hoy desde la compañía. Además, el Zara de la calle Compostela abrirá este sábado su nuevo Zacaffé de la mano de Siboney, como confirmaron a este medio fuentes de la empresa gallega cafetera.

Inditex cumplió 40 años como grupo empresarial el pasado mes de junio, pero su primera tienda en A Coruña, el Zara de la calle Juan Flórez en la esquina con la avenida de Arteixo, cumplió medio siglo. Para celebrar la efeméride, la compañía llevó a cabo una reforma integral del local, que reabrió en mayo con una cafetería, una boutique de revistas publicadas desde mayo de 1975 y una colección especial presentada en una película dirigida por Steven Meisel.