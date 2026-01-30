A Coruña acogerá en febrero el VII Congreso Nacional de Empresa 360º con expertos en derecho, economía e IA

La sede de AFundación: una obra de Nicholas Grimshaw en A Coruña

El 5 de febrero, el auditorio de Afundación en el Cantón Grande acogerá este congreso con expertos en el mundo del derecho y la empresa, con seis mesas redondas tratando todos los ámbitos de la empresa

A Coruña será el punto de encuentro del ámbito jurídico y empresarial el próximo 5 de febrero de 2026, con la celebración del VII Congreso Nacional de Empresa 360º, una cita de carácter estatal que reunirá a magistrados, académicos, representantes institucionales y profesionales de primer nivel para analizar los principales retos económicos y legales que afrontan las empresas en el actual contexto global .

El congreso se celebrará en el Auditorio de la sede de Afundación, en Cantón Grande, y podrá seguirse tanto de forma presencial como en streaming. La jornada, con una duración de 8,5 horas de formación homologada, abordará cuestiones clave como la internacionalización, la sostenibilidad, el nuevo derecho de la insolvencia, la inteligencia artificial aplicada a la empresa, la reestructuración empresarial o la logística marítima.

La inauguración contará con la participación de representantes institucionales como el concelleiro de Cultura e Turismo de A Coruña, Gonzalo Henrique Castro Prado; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez-Cepeda; y la responsable de relaciones institucionales de GOBID, Natalia Teruel Sanjurjo, entre otros .

A lo largo del día se celebrarán seis mesas redondas, con ponentes de ámbito nacional e internacional. Entre ellos figuran la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno; la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana; magistrados especializados en materia mercantil; responsables jurídicos de entidades financieras; y expertos en inteligencia artificial y derecho marítimo .

El congreso está organizado por GOBID Subastas Online, con el patrocinio de ABANCA y la colaboración de la Xunta de Galicia, la Universidade da Coruña y diversas entidades jurídicas, empresariales y académicas. La inscripción tiene aforo limitado e incluye pausas para café y comida tipo cóctel, con acceso por riguroso orden de inscripción .

Programa completo

Jueves, 5 de febrero de 2026 – Auditorio Sede Afundación (A Coruña)

09:00 horas: Control de asistencia y acreditaciones

09:30 horas | Bienvenida institucional

Gonzalo Henrique Castro Prado, concelleiro de Cultura e Turismo de A Coruña

Augusto Pérez-Cepeda, decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña

Natalia Teruel Sanjurjo, responsable de Relaciones Institucionales de GOBID

Carlos Lema Devesa, presidente de IURISGAMMA y catedrático de Derecho Mercantil (UCM)

10:00 horas | Primera mesa: “Internacional”. Europa ante la encrucijada de un nuevo orden mundial: economía, sostenibilidad y el nuevo papel de la universidad como brújula del cambio

Amanda Cohen Benchetrit, magistrada y jurista

María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Economía e Industria (Xunta de Galicia)

Ángela Montoya, CEO de World Law Foundation

Pina Picierno, eurodiputada y vicepresidenta del Parlamento Europeo

Modera: José Luis García-Pita Lastres, catedrático de Derecho Mercantil (UDC)

11:30 horas | Segunda mesa. Análisis tras tres años del nuevo derecho de la insolvencia

Bárbara Córdoba Ardao, magistrada en excedencia

Gregorio de la Morena Sanz, socio director de DLM Insolvia

Carolina González Chas, socia directora de Ayan Abogados

Itsaso Santos Olalde, socia de PKF

Manuel García-Villarrubia, socio procesal de Uría Menéndez

José Ignacio Canle Fernández, director contencioso de ABANCA

Modera: José Antonio García-Argudo, socio de Auren Spain

12:30 horas - Coffee break

13:00 horas | Tercera mesa: (IA) - La evolución o revolución

María Esteller Fernández, subdirectora de la Agencia Española de Supervisión de IA

Alejandro Pazos Sierra, catedrático de Ciencias de la Computación e IA (UDC)

Miguel Corgos López-Prado, conselleiro de Facenda e Administración Pública

Álvaro Gómez Vieitez, decano de la UIE

Santiago Hurtado Iglesias, partner de Dentons

Julio Lage González, presidente de AEGAMA

Modera: por determinar

14:30 horas - Pausa comida

16:00 horas | Cuarta mesa - Última jurisprudencia en materia de reestructuración empresarial

Avelino Graña Barcia, ABANCA

Javier Menchén Calvo, socio de MAIO Legal

Lluís Farrés Juste, director AJ Concursal y Reestructuraciones de CaixaBank

Luis Miguel Sánchez Velo, Banco Santander

Pablo Albert, socio de BDO

Modera: Cayetana Lado Castro Rial, socia de Ramón y Cajal Abogados

17:00 horas | Quinta mesa - Luces y sombras de la segunda oportunidad

Xavier García Esteve, director general de PLUTA Abogados

César Suárez Vázquez, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona

Damián Flores Cacho, COFIDES

Patricia Fernández Vázquez, ABANCA

Javier González Villar, socio de OnTaxLegal

Modera: Juan Rojo de Castro, miembro de la junta directiva de AEGAMA

18:00 horas - Coffee break

18:30 horas | Sexta mesa - Logística en el ámbito marítimo

Angélica Díaz de la Rosa, profesora de Derecho Marítimo (UDC)

Eva Ortiz Fernández, managing director de Eimskip Logistics Spain

Francisco Peleteiro Gallego, socio director de Zamorano y Peleteiro Abogados

Juan Diego Pérez Freire, director general de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Modera: Alberto Bueno Tascón, ABANCA

20:00 horas | Clausura