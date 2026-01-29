Vegalsa-Eroski abre en Cee (A Coruña) su nuevo Cash Record

Cash Record, perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, ha abierto esta mañana las puertas de su nuevo establecimiento ubicado en el Parque Empresarial de Cee (Parcelas 24, 25 y 26).

Esta nave destinada al autoservicio mayorista se adapta a la nueva imagen de la enseña y sustituye al anterior centro que la compañía disponía en la misma localidad.

El nuevo establecimiento dispone de 1.684 metros cuadrados de superficie comercial y de un aparcamiento exclusivo para clientes con 84 plazas, 42 de ellas cubiertas, y con puntos de carga para coches eléctricos.

El Cash Record de Cee recibió hoy a sus primeros clientes tras celebrar un acto de inauguración en el que participaron el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; el director de negocio de Cash Record de la compañía, Francisco Crespo; y la alcaldesa de la localidad, Margot Lamela.

"Vegalsa-Eroski lleva casi 40 años presente en Cee y toda la comarca con el anterior establecimiento. Hoy os presentamos este nuevo Cash Record que tiene una clara apuesta por la sostenibilidad a través de productos frescos y de proximidad, manteniendo la cercanía en el servicio que distingue a nuestra enseña para profesionales del canal Horeca", destaca el director general de Vegalsa- Eroski, José Manuel Ferreño.

Un equipo de 24 profesionales

Este nuevo establecimiento tiene un horario de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas de lunes a sábado y el equipo está formado por 24 profesionales, entre los que se encuentran tanto el personal del anterior establecimiento como nuevas incorporaciones.

El centro también ofrece servicio de compra online con recogida en tienda a través de Click&Collect y entrega a domicilio, además de su red de asesores comerciales.

El nuevo Cash Record de Cee pone a disposición de los clientes un surtido de más de 6.000 referencias en productos de alimentación, droguería, menaje y bodega con formatos adaptados al sector Horeca.

"La seña de diferenciación de este centro se encuentra en las más de 1.300 referencias de productos frescos, disponibles en sus secciones de panadería, charcutería, carnicería, pescadería y frutería con venta personalizada. Además de productos de proveedores locales, los clientes podrán encontrar un amplio surtido de la marca propia de Cash Record, Servihostel", indica la compañía.

Vegalsa-Eroski ha destinado aproximadamente 1,8 millones de euros a esta apertura, centrando gran parte de la inversión en el local, así como equipamiento, maquinaria e instalaciones que hacen de este centro un establecimiento innovador y moderno.