Gadis inaugura en A Grela su supermercado más grande en A Coruña

Gadis ha abierto este jueves, 29 de enero, en A Grela su supermercado más grande en A Coruña, donde cuenta con 35 puntos de venta. Una apertura que genera 45 puestos de trabajo directos y que mejora el servicio a los miles de trabajadores del polígono, a los numerosos vecinos de la zona y a las personas que se desplazan a diario hacia las poblaciones del área de influencia.

La ubicación estratégica en la calle Gambrinus 159, esquina con Avenida Fisterra, una de las principales arterias de A Coruña, favorece una mayor comodidad a los clientes, que tienen a su disposición 77 plazas de aparcamiento.

El supermercado cuenta con más de 3.200 m2 de superficie total y se ha construido siguiendo altos estándares de eficiencia energética y accesibilidad, con espacios habilitados para proporcionar la mejor experiencia de compra al cliente. Esta amplitud brinda la posibilidad de ofrecer más de 13.500 artículos, con los mejores productos frescos, de proximidad, de marcas líderes a precios competitivos, de la marca propia IFA y numerosas referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel, siguiendo las tendencias del consumidor actual y facilitando que los clientes puedan elegir.

En el nuevo punto de venta se han priorizado las secciones de producto fresco, que son la seña de identidad de la cadena de supermercados. Además, el mostrador tradicional permite ofrecer mejor servicio y promueve la captación de talento de perfiles especializados en pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería. Esta última se dispone en torno a un gran obrador central para que los clientes disfruten de una experiencia más cercana.

Un total de 49 profesionales al servicio de los clientes

La filosofía Gadis favorece la creación de empleo estable y de calidad. De los 49 profesionales que están al servicio de los clientes, 45 se incorporan con motivo de esta apertura. Atención de calidad en un amplio horario ininterrumpido: de 09:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado. Además, www.gadisline.es complementa los servicios de este nuevo establecimiento.

Desde la empresa, señalan que el proceso de construcción del nuevo Gadis ha seguido criterios de sostenibilidad medioambiental y máxima eficiencia energética, con especial atención al aprovechamiento de luz natural, además de la instalación de eficaces sistemas de refrigeración y climatización. El funcional mobiliario, la configuración de los espacios y la disposición y amplitud de pasillos, promueven una mayor accesibilidad y comodidad.

Gadis, con las personas

Gadis favorece el bienestar familiar proporcionando ahorro a sus clientes mediante las Oportunigadis diarias y con más de 400 artículos semanales a precios especiales. También a través de cupones descuento en la app Gadis+.

El día de la apertura, los clientes tendrán como regalo seguro un altavoz por compras superiores a 35 euros. Además, quienes registren en su app Gadis+ una compra superior a 40 euros el jueves 29 o el viernes 30, recibirán un cheque directo de 4 euros en su cartera Gadis, que podrán descontar en una próxima compra. Esta promoción incluye un solo cheque por cliente.