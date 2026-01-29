Estrella Galicia avanza en la integración de la IA con su Nuevo Ecosistema de Inteligencia Artificial

Corporación Hijos de Rivera acaba de lanzar su Nuevo Ecosistema de Inteligencia Artificial, un proyecto estratégico orientado a integrar el uso avanzado de la IA en los procesos clave de la compañía. La compañía da así un nuevo paso en su estrategia de innovación y transformación digital.

Esta iniciativa, señala en un comunicado, ha sido posible gracias al apoyo del Igape y la Xunta de Galicia, en el marco de la convocatoria de ayudas para el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de la Inteligencia Artificial.

El nuevo ecosistema se enmarca en una hoja de ruta de innovación que la compañía desarrolla de forma continuada desde 2017 y que responde a una visión a largo plazo en la que la transformación digital convive de manera natural con el corazón artesano y la tradición cervecera que definen a Hijos de Rivera.

La inteligencia artificial se convierte en este contexto en una palanca transversal que impulsa la optimización de procesos internos, mejora la toma de decisiones estratégicas y automatiza tareas en áreas como atención al cliente, ventas o soporte a empleados, contribuyendo a una organización más ágil y orientada al valor.

La implantación de este ecosistema tecnológico supone un avance significativo en eficiencia operativa, al reducir tiempos y costes y ampliar de forma notable la capacidad de análisis de la compañía. Al mismo tiempo, facilita el desarrollo de nuevas herramientas para la explotación inteligente de los datos y el refuerzo de la estrategia comercial, favoreciendo un uso más preciso de la información en un entorno cada vez más competitivo.

El proyecto ha contado con la colaboración de empresas tecnológicas líderes y ya ha sido compartido en encuentros sectoriales y tecnológicos de referencia, como INSPIRA + INNOVA 2025, el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT Data y el Google Summit Madrid. En estos foros, Hijos de Rivera ha dado a conocer su experiencia en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la industria alimentaria, así como su potencial para abrir nuevas líneas de trabajo en ámbitos como la investigación de ingredientes y el desarrollo de productos.

"Este ecosistema nos permite integrar la inteligencia artificial de forma real y útil en nuestro día a día, mejorando la eficiencia y ayudándonos a tomar decisiones más informadas. Es un paso clave dentro de nuestra estrategia de innovación y ha sido posible gracias al compromiso de los equipos y al apoyo de IGAPE y la Xunta de Galicia, cuya colaboración ha sido fundamental para impulsar este proyecto", señala el CTO Global de Corporación Hijos de Rivera, Iván Castro.

Hijos de Rivera sitúa de esta forma a la innovación en el corazón de su estrategia empresarial, integrando tecnología avanzada con una cultura cervecera de raíz artesana y demostrando que es posible evolucionar el modelo industrial desde el respeto a la tradición, el conocimiento acumulado y una forma propia de hacer las cosas.

"Un enfoque que contribuye al desarrollo tecnológico del sector y a la construcción de un modelo empresarial más competitivo, sostenible y preparado para el futuro", concluye la compañía en un comunicado.