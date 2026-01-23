Gadisa cierra 2025 con 22 aperturas de Claudio, 15 de ellas en Galicia

Gadisa Retail experimentó en 2025 una importante expansión de la línea Claudio: abrió 22 establecimientos, llegando a los 256 en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid. La empresa, además, ha incorporado este 2026 dos nuevos Claudio: uno en A Coruña y otro en Barro (Pontevedra).

"La cercanía a los clientes y garantizar servicios básicos en poblaciones de diferente tamaño han guiado este crecimiento, que refleja su compromiso con la dinamización socioeconómica del territorio generando nuevas oportunidades de emprendimiento y creando empleo", señala la compañía en un comunicado.

Más de 100 profesionales fueron empleados en la franquicia en el último año. Así, son más de 1.000 las personas que trabajan en los establecimientos, ubicados principalmente en zonas con baja densidad de población.

Galicia, la comunidad en la que más ha crecido

La comunidad gallega es la que más aperturas ha concentrado con 15 nuevos puntos de venta, de los que seis se han inaugurado en la provincia de A Coruña: dos en la capital y los cuatro restantes en Carballo, Cariño, Dodro y Fene.

Un total de seis abrieron en la de Pontevedra (Agolada, Arbo, Cambados, dos en Sanxenxo y Vilanova de Arousa), dos en Ourense (Cea y Verea) y uno en Lugo (Quiroga). Además, también se han estrenado otras tres tiendas en Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés); dos en Madrid y otra en Castilla y León (Zamora).