El antiguo local de Zara en la calle Torreiro de A Coruña será finalmente un gimnasio

A Coruña tendrá este año un nuevo gimnasio en el centro de la ciudad. El bajo ubicado junto al número 28 de la calle Torreiro se convertirá en un centro de la cadena Fitness Park, que sumará así su tercer local en la ciudad. La previsión de la firma es abrir este gimnasio este mismo año.

La transformación de este emblemático Zara en un gimnasio lleva confirmada desde finales del año 2024, pero se ha retrasado durante meses. El plan original finalmente se cumplirá, y en una semanas se habrá convertido en un gimnasio Fitness Park.

Lo que en su día fue una calle de referencia para ir de compras en la ciudad, con el tiempo se fue transformando en una zona muy frecuentada de hostelería, con negocios como el Bristol, la Campana o la Repica, además de La esquina de Valentina o la taberna Anosa.

Ahora, en medio de locales de copeo y tapas abrirá un gimnasio.

El tercer gimnasio de Fitness Park en A Coruña

La cadena Fitness Park ya cuenta con dos gimnasios en la ciudad. Uno de ellos se ubica en Alfonso Molina, con más de 1.900 metros cuadrados, y el otro en Marineda City en una superficie de unos 1.400 metros cuadrados. Los dos centros cuentan con una zona de musculación, una sala de cardio y distintas actividades guiadas. En ambos casos, los gimnasios abren los siete días de la semana en horario de 06:00 a 01:00 horas.

Debido a su ubicación, el nuevo gimnasio tendrá probablemente algunos metros menos. El bajo en el que se situará cuenta con cerca de 800 metros cuadrados actualmente, en un edificio que data del año 1963 y que fue reformado por última vez en 1994. De sumar la entreplanta, de un tamaño similar y también de uso comercial, el gimnasio podría duplicar su superficie.

Una vez abra, la cadena tendrá seis centros operativos en Galicia. A los de A Coruña se suman uno en Vilanova Shopping de Pontevedra, otro en la Gran Vía de Vigo y uno en el centro comercial As Termas de Lugo.

En este local, pocos años después de su construcción, Zara abría en 1975 su segunda tienda en la ciudad, después de la de Juan Flórez, que cerrará este mismo mes.

Zara mantuvo su negocio abierto en este local hasta el año 2009. El bajo se mantuvo en manos de Inditex con la apertura en su lugar de Lefties. El local original tenía un doble escaparate por el que discurría un pasillo hasta la entrada a la tienda. En la actualidad, el bajo sigue ubicado en el soportal del número 28, en un edificio de seis plantas.

Nueve años después, Lefties cesaba también su actividad dejando el bajo comercial vacío.

En el año 2018 esta zona de la ciudad ya no era un punto de referencia para ir de compras, en detrimento frente a otros lugares como la plaza de Lugo o los centros comerciales como el de Marineda City. Hoy en día quedan ya pocas tiendas de ropa o zapaterías y la oferta en la zona se centra en el sector hostelero.