Zara abrirá un Zacaffé en su tienda de la calle Compostela de A Coruña el 31 de enero

Zara abrirá un Zacaffé en la tienda de la calle Compostela de A Coruña el 31 de enero. Así lo han confirmado este jueves fuentes de la compañía, que explican que este nuevo espacio estará ubicado en la zona con acceso a plaza de Mina.

El anuncio de esta nueva apertura coincide con la noticia del cierre del primer Zara de la historia, el de Juan Flórez. Los 11 empleados que trabajan en este histórico establecimiento podrán ser reubicados en otras tiendas de la ciudad, tal y como les han trasladado hoy desde la compañía.

Este local, que Inditex tiene en régimen de alquiler, no encaja en la estrategia de expansión del grupo, que apuesta por locales más grandes para poder ofrecer una experiencia de compra diferente al cliente. Precisamente, el pasado 2025 la marca reformó el local para celebrar su 50 aniversario.

La pop up navideña

Zara cerró el pasado 5 de enero su popular pop up navideña, que cada año visitan miles de personas. Por quinto año consecutivo, la marca transformó la planta baja de la tienda de la calle Compostela en un espacio en el que la Navidad es la gran protagonista.

Un gran árbol de 5 metros daba la bienvenida a los visitantes, que caminaban bajo un tren en movimiento que llevaba decenas de cartas dirigidas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Más allá de los adornos navideños, la planta baja de la tienda tabmién contaba con una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado de cuentos navideños.

Como otros años, globos en tonos rojos y verdes decoraban la pop up, donde además de juguetes y elementos decorativos había un espacio que recrea habitaciones infantiles, la llamada jaima. Aquí se celebraron sesiones de cuentacuentos durante la temporada festiva.

Al final de la tienda, la marca instaló un espacio de empaquetado y de personalización, con una máquina de bordado. El espacio termina con una cafetería en colaboración con Siboney y con churros de Timón.

En la zona anexa, donde desde el 31 de enero abrirá el Zacaffé, estaba la habitación de las estrellas con un espacio de juego y la oficina postal ambientada de época, a donde llegan las cartas que salieron de los buzones en la entrada de la tienda.