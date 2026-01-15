Trabajadores de Losán exigen en Curtis (A Coruña) un plan de viabilidad para las plantas

Trabajadores de Losán y Aserpal se han manifestado este jueves en Curtis para exigir una solución "urgente" al impago de nóminas que tiene "ahogadas" a 200 familias. Los empleados reclaman además un plan de viabilidad que asegure la continuidad de las plantas ubicadas en este municipio y en Vilasantar.

El presidente del comité de Industrias Losán, Xosé Anxo Sánchez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que, según la información de la que disponen, la empresa se reúne este jueves con la SEPI.

A la SEPI y a "los bancos", que son acreedores de la deuda que tiene la compañía, los representantes de los trabajadores piden que se dé por "amortizada": de lo contrario, avisa, "sería una ruina".

Los sindicalistas, además, han solicitado una reunión con la dirección. "Supuestamente", señala Sánchez, la celebrarán la semana que viene, aunque hasta ahora no saben "nada".

Alrededor de 200 empleados tienen sin cobrar las dos últimas nóminas y la extra de Navidad. La protesta, que se suma a otras realizadas a finales del año pasado, ha reunido este jueves en Curtis a unas 300 personas.

Unión de los concellos de la zona

La semana pasada el Pleno de Curtis reclamó de forma unánime una solución para garantizar el mantenimiento de los puestos y la actividad en Losán.

Este lunes los alcaldes de los concellos donde residen la mayoría de los trabajadores han firmado un acuerdo institucional para exigir la reactivación urgente de la actividad productiva y el pago inmediato de las nóminas pendientes (noviembre, diciembre y la paga extra de Navidad).

Curtis, Vilasantar, Mesía, Sobrado, Oza-Cesuras, Boimorto, Melide e Irixoa han firmado un manifiesto conjunto en defensa de los puestos de trabajo en Grupo Industrias Losán y su filial Aserpal. En el texto instan al consejo de administración a presentar un plan de reactivación real y reclaman a la Xunta y al Estado que garanticen la viabilidad de una empresa "estratégica para el rural gallego".

El bloque de regidores, sin dependencia de colores políticos, destaca que "por cada empleo directo en Losán, hay cuatro familias en nuestra comarca que dependen indirectamente del transporte o del monte"