Gadisa abre en A Coruña el primer Claudio de 2026, el tercero en menos de dos meses

Gadisa Retail ha comenzado 2025 con la inauguración de un punto de venta franquiciado: ha abierto un nuevo Claudio en A Coruña, el séptimo de esta línea de negocio en la ciudad y el tercero que abre en menos de dos meses. El nuevo establecimiento, ubicado en el número 35 de la calle Nuestra Señora de Fátima, se suma al Claudio Express de la gasolinera de Os Rosales y al Claudio de la Plaza de Tornos.

Esta tienda de proximidad de unos 350 metros cuadrados ofrece en torno a 3.000 referencias de alimentación, droguería e higiene, incluyendo las secciones de frutería, carnicería, charcutería y lácteos. El nuevo Claudio también cuenta con un amplio horario de apertura para proporcionar una mayor comodidad a los clientes al hacer la compra.

Tres puestos de trabajo

La apertura del establecimiento ha generado tres puestos de trabajo. "Ayudar a crear empleo es uno de los principales valores de esta línea, en la que trabajan más de 1.000 personas en Galicia, Castilla y León, Madrid y Asturias, las cuatro comunidades autónomas en las que está posicionada", señala la compañía en un comunicado.

El delegado de área de Gadisa Retail en A Coruña, Baltasar López; Miguel Freire, director de ventas de franquicia, David Calvo, supervisor del establecimiento, y Jaime Torrón, del equipo de montajes, han acompañado al propietario del punto de venta, Muhammad Qazzafi, durante la jornada de apertura.

La compañía alcanza con esta nueva tienda los 252 establecimientos franquiciados, de los que 113 operan bajo el formato Claudio y 139 son Claudio Express. Una forma, señala en el mismo comunicado, de mostrar su confianza en el modelo de negocio por parte de emprendedores, empresas familiares y compañías "gracias a una infraestructura logística eficiente, un surtido de productos que cubre todas las necesidades del mercado, y el apoyo a los franquiciados en cada etapa del proyecto".