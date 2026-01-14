Fruta de temporada: tu mejor aliada este invierno

Gadis te acerca las propiedades del kiwi, la mandarina o la chirimoya porque "Te mereces entender"

Una vez terminada la Navidad y recuperada la rutina, conviene depurar el organismo de los excesos navideños. Y en tu Gadis encontrarás la mejor fruta de temporada, procedente de productores locales y, por tanto, en estado óptimo de maduración, es decir, en el momento en que la pieza alcanza mayor valor nutricional.

Precisamente, la empresa gallega enseña a sus clientes cómo el kiwi, la mandarina o el caqui ayudan a llevar mejor las bajas temperaturas. Tres ejemplos de fruta de temporada que disponen de unas propiedades excelentes.

Así, la marca explica los beneficios de estos alimentos.

Kiwi, el rey del invierno

El kiwi es el rey del invierno.

El kiwi alcanza su pico de maduración en los meses con menos temperaturas. Galicia lidera la producción de esta fruta tropical, con casi la mitad de todo el mercado nacional, porque en comarcas como el Baixo Miño o el Salnés se dan las condiciones perfectas para su cultivo.

El kiwi está cargado de vitamina C y fibra, resulta ideal para empezar el día solo, con avena o yogur, y le da un toque agridulce muy especial a las macedonias. Un truco para que madure rápido es guardarlo junto a manzanas y plátanos. Y si te cuesta pelarlo, puedes partirlo por la mitad y comer su jugoso interior con cuchara.

El poder de los cítricos

Los cítricos también llegan a su nivel óptimo en invierno, con su poder antioxidante y alto porcentaje de vitamina C. Las mandarinas ahora están más dulces y jugosas que nunca, y por su tamaño y fácil consumo sirven de snack perfecto para llevar al trabajo o para la hora del recreo de los más peques.

Las mandarinas, además, funcionan muy bien en ensaladas, mermeladas caseras o para aromatizar postres.

Sabores que sorprenden

La Chirimoya es una de las frutas de temporada.

La chirimoya se ha convertido en una fruta que merece la pena incorporar a la dieta de invierno por su sabor con matices a plátano, piña y fresa. Su jugosa pulpa se suele consumir al natural, con cuchara, y también en batidos, con yogur y en postres caseros.

Y no hay que perder de vista el caqui, que por su textura suave y dulzura cada vez cuenta con más incondicionales para tomar fresco, añadir a smoothies, usar de base para mermeladas caseras sin azúcar y combinar en ensaladas templadas con frutos secos o quesos suaves.

