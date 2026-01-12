Galicia será pionera en regular las microcredenciales para responder a las demandas del mercado

El Gobierno gallego viene de dar luz verde a un decreto que convertirá a Galicia en comunidad "pionera" a la hora de regular, en la línea que marca la Unión Europea (UE), las microcredenciales, certificaciones digitales que acreditan un conocimiento o competencia específica adquiridos a través de una experiencia de aprendizaje "breve, estructurada y orientada al mercado laboral".

Según han explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, José González, tras la reunión semanal del Gobierno autonómico, con el impulso de estas formaciones "a la carta" y "no regladas" diseñadas con la participación activa de los sectores productivos y "en sintonía" con las habilidades que requiere el empleo "actual y emergente".

De esta manera, una microcredencial podrá certificar que una persona sabe aplicar un nuevo proceso digital en una empresa, mantener herramientas de análisis de datos o programar un robot.

Con la regulación de esta vía de "formación a la carta", González ha incidido en que se busca que las empresas puedan tener mano de obra "cualificada y adaptable", y que se pueda "responder de forma ágil" a las "cambiantes demandas del mercado".

Estas microcredenciales podrán ser promovidas "por cualquier tipo de entidad u organización". El "caso más claro", ha indicado González, sería que la entidad gestora de una microcredencial puede ser la propia empresa que demande la acreditación de dicha competencia.