Estas son las candidatas gallegas más votadas en las Top 100 Mujeres Líderes

Galicia tiene este año más candidatas que nunca al ránking Las Top 100 Mujeres Líderes, el principal galardón de reconocimiento al talento femenino en España. Cada año Galicia suele tener un papel destacado (más de 10 elegidas en las últimas ediciones), y este año promete volver a lograrlo.

La comunidad nunca había tenido tantas nominadas, y además algunas de ellas han conseguido estar entre las más votadas en la fase inicial de la edición de este año, con más de una docena de candidatas superando los 100 votos. Hace unos días terminó el proceso de votación abierto, y una de las cinco más votadas por cada categoría se convertirá en una de las diez elegidas. Las otras nueve serán escogidas por el jurado y la organización.

Las más votadas entre las gallegas

En la categoría de Académicas e Investigadoras hay diez gallegas candidatas y cinco de ellas han superado los 100 votos, consiguiendo una, Elena Neira, de la Universitat Oberta de Catalunya, estar entre las cinco más votadas de toda España con sus 612 votos. Las expertas en Inteligencia Artificial de la Universidade de A Coruña, Verónica Bolón y Amparo Alonso, han conseguido 446 y 191 votos respectivamente, mientras que la doctora Cristina Varela, inventora del implante nupple para mujeres operadas de cáncer de mama, ha logrado 257 votos. La inmunóloga afincada en Vigo África González ha conseguido 228.

En la categoría de Altas ejecutivas, consejeras y CEOs brillan con luz propia Mafalda Soto, creadora de Beyond Suncare, con 766 votos, y Dora Casal, CEO de Roberto Verino, con 22%. En la de Cultura y artes escénicas destaca Luz Casal con 84 votos, mientras que en la de Directivas lo hace Patricia Argerey, ex directora de GAIN y ahora CTO del Grupo Oesía, con 1.066 votos. También ha conseguido un alto número de votos María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Vigo, con 243.

En la categoría de Empresarias las más votadas han sido Patricia García González, presidenta de Femxa, y Virginia Pozo Castro, CEO de Coosy. La primera ha conseguido 471 y está en el top 5 a nivel nacional, mientras que la segunda ha llegado hasta 281. En la categoría de Función pública destaca Susana Pérez Iglesias, presidenta de Empresarias Galicia, con 767 votaciones, y también dentro del top 5 nacional. También ha destacado Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, con 244 votos.

En el apartado de Políticas, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha sido la más votada de España con 340 votos. En Medios de comunicación, la periodista vilalbesa María Lamela ha sido la segunda más votada de España, con 389 votos. En Ocio y deporte hay doble éxito gallego. La presidenta del Celta, Marían Mouriño, es la más votada de la categoría con 338 votos, seguida por otra gallega, la skater coruñesa Julia Benedetti, con 235. La atleta Ana Peleteiro ha recibido 99 votos.

Por último, en la categoría de Startups también han destacado varios talentos gallegos. Lara Neira, CEO de Nigal (Nova Industria Galega), ha recibido 349 votos; Silvia Sánchez Añón, socia gerente de Casas Cube, ha recibido 238. María Couto, CEO de Xeal, ha logrado 199, Betty Lepina, cofundadora de Charm Hunters, 130, y Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food, ha conseguido 100.