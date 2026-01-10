Galicia bate récord histórico de exportaciones y consolida su papel en el comercio exterior

Galicia ha cerrado 2025 con un récord histórico en sus ventas al exterior. Según los últimos datos de comercio publicados por el ICEX, entre enero y octubre la comunidad alcanzó 25.952,5 millones de euros en exportaciones, lo que supone un incremento del 0,9 % respecto al mismo período de 2024.

Un logro que coloca a Galicia en la primera fila del comercio exterior español y que confirma la fortaleza de su tejido industrial y exportador.

Pero el dato más llamativo es el superávit comercial, que se mantiene como el más alto entre las comunidades autónomas, con 8.098,1 millones de euros y una tasa de cobertura del 145,4 %, muy por encima de la media nacional. Galicia no solo vende más; vende con margen y eficiencia, algo que contrasta con otras economías regionales de peso.

Al analizar los sectores que impulsaron este avance, destacan los automóviles y motos (+8,6 %), los productos pesqueros (+7,3 %), los bienes de equipo de precisión (+19,9 %) y la confección (+2,5 %).

La diversificación de mercados también ha sido notable: las exportaciones a Turquía se dispararon un 27,4 %, mientras que las ventas a Argelia, Chile, Argentina y Canadá registraron un aumento conjunto del 57 %.

No obstante, no todo ha sido positivo. Algunos mercados tradicionales, como Estados Unidos, han mostrado una ligera contracción.

Un sorpasso en el ranking español

En comparación con otras comunidades, Galicia sigue ganando peso en el pastel exportador nacional, regiones tradicionalmente fuertes como el País Vasco han sufrido ciertos tropiezos en sectores clave, especialmente en automoción.

En este contexto, Galicia consolida una cuota de mercado cercana al 8 % del total nacional, superando por primera vez a comunidades con un PIB superior y una histórica tradición industrial.