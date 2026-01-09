Trabajadores de Losán, en Curtis (A Coruña), denuncian el impago de nóminas: se manifestarán el día 15

Trabajadores del Grupo Losán han denunciado el "deterioro irreversible" de la compañía, dedicada a la fabricación de productos derivados de la madera con fábricas en Curtis y Vilasantar. Los empleados llevan sin cobrar las dos últimas nóminas, por lo que han convocado manifestaciones en sus instalaciones el próximo jueves, día 15 de enero.

Los comités de empresa han denunciado a través de un comunicado la "irresponsabilidad" de la dirección y la "pasividad" institucional ante la situación que vive la firma, que cuenta con factorías en Galicia, así como en Castilla y León y en Castilla-La Mancha.

Los empleados, según recoge Europa Press, han alertado de la situación "límite" que viven como consecuencia, a su juicio, "de la prolongada e injustificable dilatación en la entrada del nuevo inversor".

"Un proceso que no puede desligarse de la responsabilidad directa de la dirección del grupo y que, lejos de acercar estabilidad, está hundiendo el personal en una agonía laboral y personal sin precedentes", han insistido los sindicatos.

La "falta de liquidez" ha hecho que los empleados no hayan cobrado las nóminas de noviembre y diciembre, ni la paga extra de Navidad. "Esta situación no es puntual ni coyuntural: se trata de un problema enquistado, sostenido en el tiempo, derivado de una gestión empresarial incapaz de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas", han subrayado los empleados.

Así, los trabajadores apuntan al "drástico adelgazamiento" de los cuadros de personal que "pone en duda la capacidad real del grupo para retomar la actividad productiva con garantías mínimas". Por todo ello, han convocado manifestaciones en todos los centros de trabajo del grupo el próximo día 15 a partir de las 12:00 horas.