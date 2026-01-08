Purificación Torreblanca deja la dirección ejecutiva de la empresa gallega Grupo Puentes

El Consejo de Administración de Grupo Puentes ha recibido la renuncia voluntaria de Purificación Torreblanca como CEO, cargo que ocupaba desde 2019, por motivos personales.

La decisión fue comunicada este jueves en Santiago de Compostela y abre un periodo de transición en la cúpula directiva de la compañía.

Con el objetivo de garantizar continuidad y estabilidad, el Consejo ha acordado iniciar de forma inmediata el proceso de selección de un nuevo CEO, en el que se valorarán candidaturas tanto internas como externas. Mientras tanto, Marco Antonio Hermida, actual COO y profesional con más de 25 años de trayectoria en Grupo Puentes, asumirá las funciones ejecutivas. Además, se ha constituido un Comité Asesor de Transición para asegurar un liderazgo eficaz durante este proceso.

El Consejo de Administración ha agradecido a Torreblanca su liderazgo, esfuerzo y firme compromiso durante estos siete años, destacando que su visión estratégica y su impulso han sido claves para el posicionamiento actual del grupo. Bajo su mandato, y en tándem con Hermida, Grupo Puentes multiplicó por 3,8 su cifra de negocios, pasando de 115 millones de euros en 2020 a 435 millones en 2024, además de consolidar una sólida cartera de proyectos para los próximos ejercicios.

Durante esta etapa, la compañía afrontó retos decisivos, como la apertura a nuevos mercados internacionales y la consolidación de sus dos grandes líneas de negocio: las infraestructuras civiles y, de manera destacada, la construcción de hospitales, que ya representa el 50% de la facturación del grupo.

La expansión internacional ha sido otro de los hitos del periodo, con el 55% del volumen de negocio procedente de Latinoamérica, especialmente de países como Chile, Panamá, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, donde Grupo Puentes ha logrado una presencia relevante.

Asimismo, Torreblanca lideró la digitalización de la empresa, el desarrollo del mapa de procesos de gestión y una firme apuesta por la calidad, respaldada por 13 sellos de gestión certificados por AENOR, que sitúan a Grupo Puentes como referente en gestión profesionalizada, ética, sostenible y digital dentro de su sector.