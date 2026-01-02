Estrella Galicia brinda con hielo para celebrar el año nuevo.

Estrella Galicia celebrará este año su 120 aniversario. Por ello, ha comenzado el 2026 brindando con hielo justo después de las Campanadas que se emitieron en Antena , La Sexta y en la TVG. Así, Cristina Pedroche y Alberto Chicote en las dos primeras cadenas y Eva Iglesias, Aitana del Mar, Arturo Fernández y Eddy Insua en la autonómica brindaron con Hielo Estrella Galicia.

La campaña retoma las raíces de la compañía, que en sus inicios ya fabricaba cerveza, pero también hielo. Por eso, 120 años después, la marca imagina cómo habría sido su trayectoria si en lugar de en la bebida se hubieran centrado en la fabricación de hielo.

Después del brindis, los espectadores pudieron ver el nuevo anuncio de la cervecera en el que se imaginan los actuales tanques de cerveza como bloques de hielo o líneas de embotellado que habrían producido cubos con el logo de la marca.

La campaña también recupera momentos únicos de Estrella Galicia, como el anuncio de Maritrini, y lleva el relato al extremo con escenas singulares, desde tatuajes de hielo hasta Huebox, el nuevo tirador de cerveza de la compañía para el hogar, convertido en un gigantesco huevo helado, para culminar en una reflexión clara: qué bien que Estrella Galicia decidió dedicarse a lo mejor que sabe hacer.

“Porque lo que nos define no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos”, explica la marca, una declaración que resume la esencia de Estrella Galicia y que articula esta acción especial con la que celebra sus 120 años de pasión cervecera. La campaña, que comenzó a desplegarse a finales de diciembre, continuará durante los primeros días de enero combinando televisión, redes sociales y contenidos especiales para amplificar la conversación y acompañar este aniversario tan especial para la marca.