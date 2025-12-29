El personal de Industrias Losán se moviliza en A Coruña reclamando el cobro de sus salarios

El personal de Industrias Losán, una empresa con sedes en Curtis, Vilasantar y A Coruña, se ha concentrado en la mañana de este lunes a las puertas de la Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación y también ante la sede de la empresa, ambas situadas en la ciudad coruñesa, reclamando el cobro de las nóminas pendientes. Los trabajadores denuncian que la compañía no ha pagado los salarios de octubre y noviembre ni la paga extra de Navidad. Además, exigen garantías de futuro. Según explican, la empresa tenía una oferta de compra por parte de una firma valenciana que resultó ser un fraude.

En un comunicado, la CIG denuncia que empleados y empresa están en una "situación límite". Las concentraciones de esta mañana fueron fruto de la confirmación que tuvieron los trabajadores de que la venta de la compañía era un "fraude", por lo que demandan un acto de conciliación del conflicto relativo a los impagos.

El presidente del comité, Xosé Anxo Sánchez, denunció este lunes que la empresa no se presentó en el SMAC y que la puerta de la sede estaba cerrada, algo que considera que "demostra que a dirección deulle as costas ao persoal malia que se atopa nunha situación desesperada, polo que se demostra que esta loita é máis urxente e ca nunca". Fuentes del sindicato confirman que la compañía no ha contactado con ellos y que a su llegada a la sede en A Coruña "pecharon as portas e as persianas".

Los comités se reunirán próximamente para convocar nuevas movilizaciones conjuntas reclamando un futuro para las fábricas de Curtis y Vilasantar, ambos lugares que son "dúas comarcas industrialmente deprimidas que ven como periga os postos de traballo de case 200 persoas".

La CIG también señala que Industrias Losán tiene problemas desde hace dos años por una situación económica "extremadamente grave" con una deuda de más de 200 millones de euros y con la SEPI y entidades bancarias como principales acreedoras. El comité de empresa critica que esta está en un proceso de "reestruturación permanente que, lonxe de ofrecer solucións, está a ser pagado directamente polo persoal".

Asimismo, critican que los retrasos en los pagos de los salarios son constantes, así como los pagos fraccionados o meses enteros sin nóminas. A todo ello añaden que este año no se aplicó la subida salarial del 3,4% recogida en el convenio colectivo de la empresa.

Previamente, representantes de los trabajadores se reunieron con la directiva en unas citas infructuosas y sin "solucións á vista nin compromisos firmes a curto prazo". Por todo ello, el personal presentará un conflicto colectivo contra el impago de la revisión salarial y continuará movilizándose para reclamar el pago de las cantidades pendientes y garantías a futuro.

Por el momento, Industrias Losán no se ha pronunciado.