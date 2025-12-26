Semente Capital impulsa cuatro proyectos gallegos en su primer año de actividad

La red gallega de business angels Semente Capital ha cerrado su primer año de actividad con la participación en cuatro proyectos empresariales asentados en Galicia, consolidándose como un nuevo actor dentro del ecosistema emprendedor de la comunidad.

La iniciativa, presentada públicamente en mayo de 2025, nace con el objetivo de conectar talento emprendedor y capital privado, apostando por compañías con visión a largo plazo y un componente de impacto económico y social. En apenas siete meses, la red se ha posicionado como un espacio de encuentro entre inversores y emprendedores, fomentando una cultura de inversión informada, responsable y diversificada.

Durante este primer ejercicio, Semente Capital ha participado en rondas de inversión en cuatro iniciativas de sectores estratégicos. Entre ellas se encuentra Swipet, una aseguradora digital especializada en seguros para mascotas; Batea Oncology, centrada en el desarrollo de terapias innovadoras contra el cáncer; Vanetta, dedicada a productos de alimentación plant-based; y Casa Outeiro, una bodega de la Ribera Sacra enfocada en la puesta en valor del territorio y la viticultura de calidad.

Además de la actividad inversora, la red ha desarrollado una agenda de seminarios online dirigidos a la formación de inversores, abordando aspectos como el análisis de oportunidades, la gestión del riesgo o la toma de decisiones a largo plazo. En estas sesiones ha participado, entre otros ponentes, el inversor Rubén Ferreiro.

Como cierre del año, los impulsores de la iniciativa, Emilio Froján y Pedro Ojea, presentaron los resultados del primer ejercicio en un encuentro con los miembros de la comunidad, en el que se compartieron los datos de inversión y se celebró la primera asamblea abierta del proyecto.

“Semente Capital nació para demostrar que en Galicia no falta talento, sino estructuras que lo acompañen desde el inicio”, señaló Froján durante el acto, subrayando que la inversión en cuatro proyectos en su primer año “no es un punto de llegada, sino una declaración de intenciones”.