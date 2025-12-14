El potencial estratégico de Curtis-Teixeiro, en A Coruña, un polígono abonado al crecimiento

Bergondo, Ledoño, Sabón, Morás, Alvedro, Espíritu Santo, A Piadela, Bértoa, Curtis-Teixeiro... El suelo industrial de la provincia de A Coruña se reparte a medida que se desarrolla, cada terreno a su ritmo, contribuyendo con sus empresas al crecimiento económico de las comarcas donde se asientan. En Curtis afronta una etapa de ambición y expectación el Polígono Industrial Curtis-Teixeiro.

Fruto de la voluntad conjunta y el acuerdo entre el Ayuntamiento de Curtis y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) a finales del siglo pasado, este polígono que terminó de urbanizar su primera fase en 2005 se sitúa a cinco kilómetros de la A-6, flanqueado por la línea del ferrocarril y la N-634 que conecta los pueblos de Curtis y Teixeiro.

Sus 1,8 millones de metros cuadrados son el resultado de la reconversión de los terrenos industriales que ocupaba la antigua fábrica siderúrgica Sidegasa. Un suelo de uso industrial, comercial, para equipamientos y espacios viarios en el que en los últimos 25 años, tras el bautismo que supuso la implantación de Bioetanol Galicia, han llevado a cabo su actividad empresas energéticas, agroindustriales y de otros ámbitos.

Instalaciones de Bioetanol Galicia en el polígono de Teixeiro. Quincemil

El Concello siempre ha calificado el polígono como "una infraestructura estratégica fundamental para el desarrollo económico de la comarca". "Su transformación, desde los antiguos terrenos industriales hasta un parque moderno, diversificado y en constante expansión, ha supuesto una apuesta clara por la revitalización económica de toda la comarca de la montaña".

La llegada de proyectos en los últimos años como InLeit Ingredients (tecnología avanzada en el sector lácteo), la planta de biomasa impulsada por Greenalia, la planta de biometano de Bioetanol Galicia o la nueva planta de tratamiento de residuos justifican los enunciados municipales. Como también lo harán las iniciativas de próxima implantación que intensificarán la actividad.

Proteínas vegetales y procesamiento de datos

Esa diversificación de la que presume el polígono la pondrán de manifiesto la startup In Proteins For All con una inversión de 19 millones de euros para la que será la primera planta integral de producción de proteínas vegetales de España. Con la obra muy avanzada, se espera que la instalación ya esté produciendo en verano de 2026.

Planta de biomasa de Greenalia. Quincemil

Otro proyecto en marcha, en fase de reuniones técnicas previas al inicio de la edificación, es el primer centro de procesamiento de datos que se instalará en Galicia, de unos 50 millones de euros. Un plan estratégico que permitirá disponer de capacidad para alojar los datos de las principales empresas e instituciones de Galicia.

Cada uno de estos dos proyectos supondrá la creación de 50 puestos de trabajo directos, a los que habrá que añadir los indirectos, según estimaciones del Gobierno municipal.

Entre unos y otros puestos, el polígono genera actualmente en su conjunto una empleabilidad de alrededor de 3.000 personas, con trabajadores que se desplazan a diario desde Curtis, Melide, Oza-Cesuras, Betanzos, Sobrado, Guitiriz, Lugo, Santiago y A Coruña.

Nave de Grupo Rodiñas. Quincemil

"La consolidación de empresas de distintos sectores indica que el polígono es atractivo y competitivo, y está en condiciones de responder a las demandas actuales de industria, empleo e innovación sostenible. Ese es nuestro mayor logro", destaca el alcalde de Curtis, Javier Caínzos.

Socio portuario

Entre las demás empresas instaladas en el polígono están Grupo Rodiñas, líder en el sector de la construcción especializada en la fabricación y montaje en obra de elementos prefabricados de hormigón; la empresa de mármoles Lofre; maquinaria agrícola Romay; la cooperativa de materiales de construcción Alcongal; Cervelo palets y transportes; o Rebor Automoción.

El suelo del polígono de Curtis-Teixeiro tiene actualmente 18 parcelas disponibles, de las que dos están en proceso avanzado de adquisición, indica Caínzos. Parte de esa superficie podría ser utilizada para actividad vinculada al puerto exterior de A Coruña.

Nave de la empresa Cervelo. Quincemil

Desde hace un año, el Concello y la Autoridad Portuaria analizan cómo explotar su colaboración a través de la implantación de industrias que se relacionarían con la actividad de la dársena de punta Langosteira.

El polígono, gracias a su ubicación geográfica, servicios de abastecimiento de agua, infraestructuras, conexión directa por ferrocarril y el acceso a la A-6, se presenta como un enclave estratégico para usuarios del puerto exterior. Ni una parte ni otra avanzan si sus contactos iniciados hace doce meses han derivado en acuerdos o decisiones concretas.