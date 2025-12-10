Clun y Leche Celta se alían para crear CoRural, "el gran grupo lácteo de Galicia"

Clun y Leche Celta han alcanzado un acuerdo para sumar recursos, colaborar y abordar de forma conjunta los retos del mercado, según señalan en un comunicado. De esta forma, dos de las principales empresas del sector lácteo en Galicia crean CoRural, Corporación Rural Láctea, cuyo modelo de negocio tiene al ganadero en el centro y está concebido para aportar estabilidad, eficiencia y futuro a la primera potencia productora de leche de España y una de las más destacadas de Europa, todo ello sujeto a la obtención de la autorización preceptiva por parte de las autoridades de Competencia.

En CoRural confluirán la base cooperativa de Clun y la solidez industrial y comercial de Leche Celta, según señalan en un comunicado. Esto se materializará en un operador con 1.400 productores de leche, 800 personas empleadas, ocho plantas industriales, un volumen de negocio anual de 600 millones de euros y marcas tan reconocidas como Celta, Feiraco, Clesa, Únicla y La Vaquera.

La nueva corporación permitirá garantizar un suministro estable de un alimento esencial como es la leche, incrementar la capacidad de recogida y transformación, diversificar productos y ampliar la respuesta industrial ante las demandas del consumidor y de la distribución. CoRural nacerá también para reforzar la sostenibilidad económica de las ganaderías, "promoviendo un modelo que pone el foco en la estabilidad, la eficiencia y la capacidad de competir en la mayoría de las categorías lácteas".

Este proyecto supone un paso más en la evolución de dos trayectorias complementarias, indican en una nota: por un lado, la de una cooperativa sólida y profundamente arraigada en el medio rural, y por otro, la de una empresa industrial que en los últimos años ha realizado inversiones relevantes al servicio del sector y de su modernización.

CoRural, aseguran las compañías, nace con "la vocación de servicio al ganadero y al territorio que caracteriza a Clun, y la capacidad industrial, tecnológica y comercial de Leche Celta, que ha sido clave para ampliar categorías y mejorar la eficiencia y reforzar la competitividad del lácteo gallego".

El nuevo grupo mantendrá intacto el propósito de ambas entidades: mejorar la competitividad de las ganaderías, fortalecer y hacer más eficiente la cadena de valor y contribuir al desarrollo económico y social del sector de leche, poniendo al ganadero en el centro de un modelo que gana escala, estabilidad y futuro.

José Ángel Blanco será el presidente

Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades de competencia, José Ángel Blanco, presidente de CLUN, asumirá la presidencia, y Javier Bretón, actual director general de Leche Celta, y Juan Gallástegui, actual director general de Clun, asumirán las funciones de consejeros delegados de la nueva entidad, cuya sede social estaría prevista en Santiago de Compostela.

"CoRural da respuesta a la demanda histórica del sector de crear un gran grupo lácteo en Galicia, y siempre sobre la base de una cooperativa fuerte, al igual que sucede en los grandes grupos lácteos europeos. Esta es una oportunidad que estaba esperando el campo gallego, disponer de una industria moderna fuerte y referente", señaló Juan Gallástegui.

Javier Bretón, por su parte, asegura: "Juntos, seremos más grandes y eficientes. Queremos optimizar los procesos de producción y diversificar productos. Estaremos mejor posicionados en el mercado y en mejor situación para afrontar los cambios de ciclo en el sector. CoRural es una suma de fuerzas del campo y de la industria para satisfacer la demanda de nuestros clientes y consumidores".