Martiño Rivas presume de A Coruña en la última 'travel guide' de Zara

Martiño Rivas protagoniza la última travel guide de Zara, presentando A Coruña en un recorrido por algunos de sus puntos más destacados e incluyendo sus recomendaciones personales para disfrutar de la gastronomía de la ciudad.

El actor comienza poniendo la mirada en la Torre de Hércules como el nacimiento de la ciudad; el faro más antiguo del mundo en funcionamiento que él define como "estrella terrestre que llena de luz la ciudad por la noche".

Las referencias de Martiño continúan citando a Otero Pedrayo, que hablaba de A Coruña como el resultado de un "nido de pescadores" y con canciones populares como Vivir na Coruña que bonito é. De día, o de noche, el actor de Los girasoles ciegos o El Internado, destaca la ciudad como muy "festeira".

Su experiencia recomienda empezar con un paseo por la Ciudad Vieja, para seguir por la Torre de Hércules —el emblema de la ciudad— y otros puntos como el monte de San Pedro, el Palacio de la Ópera o el Teatro Rosalía. También cita el Mega con la fábrica de Estrella Galicia y, como no podía ser de otra forma, la Fundación MOP, que actualmente alberga una exposición de Annie Leibovitz.

Para comer, Martiño tira de clásicos como los churros de Bonilla o los helados de la Colón, pero también hace una parada en la cafetería Manhattan y La Dársena y restaurantes como O Cabo, La Penela, Salitre, O Remo y Salpica. Mar en Barra.

Su lista de recomendaciones se completa con sugerencias de algunos hoteles de la ciudad y los alrededores en los que alojarse y tiendas por las que ir de compras como Sargadelos, además de las tiendas de Zara.

La guía de Martiño Rivas se suma así a la función Travel Mode que la compañía lanzó el pasado mes de junio.