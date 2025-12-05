Lupia celebra en A Coruña la llegada de su nueva cosecha: así será el Lúpulo Tour 25

Lupia, la cerveza de Hijos de Rivera elaborada íntegramente con lúpulo gallego de cosecha propia, celebra este fin de semana la llegada de su nueva cosecha con un recorrido especial por varias de sus embajadas coruñesas. Bajo el nombre Lúpulo Tour 25, la marca propone un itinerario para descubrir, catar y disfrutar su nueva edición.

La programación arranca este viernes, 5 de diciembre, en La Rampa (Rampa Matadero, 4), donde el equipo de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera ofrecerá una sesión de tiraje y cata entre las 17:30 y las 18:30 horas, invitando a los asistentes a degustar una caña de Lupia recién servida.

A partir de las 19:00 horas, el espacio se transformará en un punto de encuentro con música en directo de la mano de DJ Peligro. Además, ese mismo día se activará un sorteo muy especial: por cada consumición, los visitantes podrán participar para llevarse un traje de surf hecho a medida, hasta el 19 de diciembre.

Napolit (Rampa Matadero, 30) se sumará durante el fin de semana al tour con una propuesta gastronómica creada especialmente para la ocasión. El restaurante ha desarrollado una pizza inspirada en una visita a Mega, el Museo de Hijos de Rivera, y pensada para maridar con la cerveza. Para completar esta experiencia, quienes la prueben podrán disfrutar de una caña de Lupia.

El domingo, 7 de diciembre, Turko (C/ Orzán, 60) cerrará el itinerario con una acción centrada en la comunidad y el contenido generado por los propios asistentes. Se lanzará un sorteo de diez camisetas exclusivas Turko x Lupia, en el que podrá participar cualquier persona que comparta un story mostrando Lupia y etiquete a ambas marcas.

Lupia continúa de esta forma fortaleciendo su conexión con la ciudad y celebrando la esencia cambiante que define cada cosecha. Un fin de semana para descubrir y experimentar la nueva edición de una cerveza que evoluciona al ritmo del lúpulo gallego.