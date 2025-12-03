Los resultados del tercer trimestre disparan a Inditex más de un 7% en Bolsa

El nuevo récord alcanzado por los resultados económicos de Inditex, con un beneficio neto de 4.622 millones de euros en los primeros nueve meses de ejercicio fiscal (un aumento interanual del 3,9%), ha disparado al gigante textil en Bolsa. Las acciones de Inditex han arrancado la sesión de este miércoles liderando las ganancias del Ibex 35, con un alza superior al 7%.

La compañía ha logrado estos resultados después de disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre, entre agosto y octubre, al elevar un 9% su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros. Es el nivel más alto logrado hasta ahora para un tercer trimestre. El incremento de las ventas es del 4,9%, hasta los 9.814 millones, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

Los títulos de la compañía gallega han avanzado un 7,64% en los primeros compases de la sesión, hasta intercambiarse a un precio de 52,82 euros.

En el conjunto de los nueve primeros meses de su año fiscal, las ventas del grupo ascendieron a 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos).

En el tercer trimestre, el Ebitda creció un 8,9% hasta los 3.189 millones de euros, al tiempo que el Ebit avanzó un 11,2% hasta los 2.372 millones.

La compañía ha destacado además que continúa con una "fuerte" generación de fondos. La caja neta alcanzó los 11.268 millones de euros hasta el 31 de octubre, frente a los 11.824 millones de un año antes.

En los nueve primeros meses de su ejercicio, Inditex ha realizado aperturas en 39 mercados y al cierre del período operaba 5.527 tiendas.

La compañía prevé que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una "fuerte" venta online.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025. En 2025 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 puntos básicos).

Deloitte, nuevo auditor de cuentas

Al margen de los resultados, el consejo de administración de Inditex, previa propuesta de la comisión de Auditoría y Cumplimiento, ha acordado someter a la próxima junta general de accionistas, el nombramiento de Deloitte como auditor de cuentas del grupo para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en sustitución de EY.

El Consejo Asesor Internacional de Inditex, cuya creación se anunció en la junta general de accionistas celebrada en julio de este año, ha mantenido su primera reunión el pasado 27 de noviembre. El objetivo de su actividad es el asesoramiento al consejo de administración en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales.

Está presidido por Enrico Letta, y completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo.