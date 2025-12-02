La ropa de Inditex reaparece en tiendas en Rusia pese a la retirada de la compañía del país

En 2022, el gigante textil Inditex cerró sus tiendas en Rusia tras la invasión a Ucrania. Ocho meses después, anunció la venta del negocio. El país era su tercer mercado más importante y representaba el 8,5% de sus ventas globales. La relación de la marca con los consumidores rusos era mutua: los clientes del país apreciaban mucho las prendas de la empresa gallega, que contaba con 502 tiendas, 86 de ellas de Zara.

Ahora, una investigación del Financial Times revela que ropa de Zara, Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti ha reaparecido, a espaldas de la compañía gallega, en locales rebautizados como Tvoe n Ko, con etiquetas originales y precios en euros.

El medio británico señala que se trata de un mercado que, según Inditex, la compañía no controla. Según publicaciones en redes sociales de la empresa rusa, desde septiembre varias tiendas Tvoe, renombradas como Tvoe n Ko, comercializan productos del grupo. En un mensaje difundido en un canal de Telegram se afirmaba: "Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti ya están disponibles en las tiendas Tvoe. ¡No se lo digan a nadie, es un secreto!". Además, la compañía aseguraba que "la selección se actualiza constantemente".

El posible canal logístico de estas prendas apunta a la empresa rusa Disco Club LLC, fundada por el empresario Burkhard Binder y con base en Dubái. Según recoge el Financial Times, la empresa presentó 18 declaraciones de conformidad para distintos tipos de ropa, incluyendo a Inditex como proveedor, según los registros aduaneros rusos. Estas declaraciones permiten la importación legal de mercancías a Rusia, aunque no constituyen registros de importación en sí.

Algunas prendas parecen destinadas a la venta en países de la Unión Europea, según muestran las etiquetas, mientras que otros productos se importaron desde China.

Tvoe dijo al Financial Times que, sujeto a acuerdos de confidencialidad, no podía "proporcionar ninguna información sobre los contratos actuales". La empresa aseguró no tener acuerdos de suministro directo con Inditex y afirmó que Disco Club solo prestó un servicio técnico puntual. Burkhard Binder, por su parte, declaró que ya no estaba involucrado en la actividad operativa de Disco Club ni en ninguna actividad relacionada con la distribución de las marcas de Inditex.

Un portavoz de Inditex indicó al medio británico que la compañía "no había otorgado ninguna autorización a Disco Club LLC ni al Sr. Burkhard Binder para llevar a cabo ninguna actividad en su nombre".