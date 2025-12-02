Alfonso Rueda destaca el papel de GADISA Retail como motor del programa Retorna Cualifica Emprego

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó este martes las instalaciones de GADISA Retail en el Polígono de Piadela, en Betanzos, para poner en valor la cooperación público-privada en la creación de empleo y el impacto del programa Retorna Cualifica Emprego.

Acompañado por el presidente y consejero delegado del Grupo GADISA, Roberto Tojeiro, recorrió los servicios centrales, el almacén de productos no perecederos y la plataforma de producto fresco, donde dialogó con varios de los trabajadores retornados que ya forman parte de la plantilla.

La compañía, 100% gallega, ha incorporado a 27 profesionales procedentes de Cuba, Uruguay, Argentina y Brasil, a quienes ofrece la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida en su tierra de origen.

De ellos, 21 desempeñan su labor en la plataforma logística de no perecederos de Betanzos, mientras que los otros seis trabajan en establecimientos Gadis de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Esta apuesta por atraer y retener talento forma parte del compromiso de la empresa con el arraigo, la cohesión social y la fijación de población a través del empleo estable.

GADISA Retail es actualmente la compañía de su sector que más empleo directo genera y sostiene en Galicia, con 8.880 trabajadores. Su implicación en el programa Retorna Cualifica Emprego, subrayó Rueda, contribuye a consolidar Galicia "como una tierra de oportunidades", especialmente para familias que, en generaciones anteriores, se vieron obligadas a emigrar.

Para el Gobierno gallego, este modelo ejemplifica el potencial de la colaboración entre administraciones y empresas para impulsar el retorno y dinamizar el tejido productivo.

A la visita también asistieron el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto a representantes del equipo directivo de GADISA Retail, entre ellos, los responsables de las áreas Comercial, Financiera, de Sistemas, Recursos Humanos, Logística, Gestión, Asesoría Jurídica, Inmobiliaria, Patrimonial, Marketing, RSC y Relaciones con la Sociedad.

La comitiva conoció de primera mano el funcionamiento de las plataformas logísticas, consideradas estratégicas para la actividad del grupo en toda la comunidad.

El proceso de incorporación de los nuevos trabajadores se llevó a cabo a través de la Fundación Venancio Salcines, entidad que gestiona el programa en la empresa.

Según explicaron sus responsables, la selección se realiza mediante ferias virtuales de empleo que incluyen entrevistas y la firma de un precontrato para garantizar la inserción laboral en destino, facilitando así el retorno con todas las garantías.